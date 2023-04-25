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Події

Був першокласним будівельником: війна забрала ще одного українського бійця

20:30 25 квітня 2023
стрілець-санітар Юрій Мазур

У Тульчині на Вінниччині в останню дорогу провели бійця Юрія Мазура. Йому було лише 42 роки, але він встиг зробити багато для своєї країни та народу. Солдат служив стрільцем-санітаром в складі 2 мотопіхотної роти. Він виконував свої обов’язки з відданістю та професіоналізмом, повідомляє в некролозі Тульчинська міська територіальна громада.

«У 1999 році Юрій був призваний на строкову службу до Збройних сил України. Він опанував професію будівельника, був майстром своєї справи мав золоті руки. Продовж свого життя займався тим, до чого мав хист і здібності, приносив радість людям, будував, облаштовував їм будинки. З початком повномасштабного вторгнення росії на українську землю був мобілізований до лав ЗСУ».

На жаль, 18 квітня Юрій Мазур загинув, виконуючи свій військовий обов’язок. Сталось це під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Невельське Донецької області.

«Ми втратили ще одну добру та щиру людину, вірного сина України, але світла пам'ять про нього ніколи не згасне у наших серцях. Він востаннє побував в рідному домі, живим коридором люди провели його в останню путь».

Поховали воїна на місцевому кладовищі, тут для нього пролунав останній гімн України. Почесна варта здійснила військовий салют пошани. Ще один синьо-жовтий прапор замайорів над свіжою могилою. У героя залишилися мама, сестра, племінники.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель соліста Одеського театру опери та балету Ростислава Янчишена.

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