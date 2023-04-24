«Хочу, аби про нього не забули»: співачка Христина Соловій про втрату соліста балету

Українська співачка Христина Соловій на своїй сторінці розмістила щемливе чорно-біле відео під свою пісню «Тримай». На ньому зі своєю партнеркою танцює артист Одеського театру опери та балету Ростислав Янчишен, який днями загинув на війні.

«Боляче зараз дивитися на цей прекрасний танець під мою пісню. На відео артист театру Одеської опери та балету — Ростислав Янчишен. Днями він загинув у війні, — написала Христина під відео. — Хочу, аби про нього не забули. Хочу, аби весь світ знав! На захист України стає цвіт її нації. Найкращі з людей. І це добре знає ворог. Росіяни продовжують свою криваву розправу вже третє століття поспіль лише за те, що ми є».

За словами артистки, можна відібрати дім, змусити жити в темряві, можна навіть ціле покоління примусити думати, що у нас один «язик».

«Але ніколи! Не знищити українську націю й українську культуру. Не вийняти з неї душу! Слава Україні!» — додала вона.

За інформацією Міністерства культури і інформаційної політики України, Ростислав народився у Кам'янці-Подільському. Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету. Від початку повномасштабного вторгнення хотів боронити рідну країну від загарбника, проте танцівника не прийняли до лав ЗСУ. Саме тому він став добровольцем і приєднався до тероборони. На фронті служив кулеметником. Ростислав загинув 19 квітня від мінометної атаки, за місяць до 32-річчя.



«Однією з яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті „Тримай“. За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!» — написали на офіційній сторінці театру у Фейсбуці.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь актора театру у Києві про те, чому він змінив сцену на полігон: «Пережили нацистів, переживемо й рашистів».

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