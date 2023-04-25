«Татусева копія»: мережа у захваті від світлин Лілії Ребрик

Популярна акторка і ведуча програми «Ранок вдома» Лілія Ребрик, яка розповіла про будинок, який придбала до початку війни, завітала у рідне місто Чернівці. Вона приїхала туди з виставою, а до її початку відвідала батьків, про що розповіла своїм підписникам у соціальній мережі.

«Як добре поруч із батьками вдома — там, де виріс! — зізналась Лілія. — Там, де твоє серце, твої спогади, твої дитячі мрії. Між виставами у Чернівцях та Хмельницькому встигла побачити маму з татом. Цілий день я була справжньою дитиною своїх батьків — так склалося, що цього разу я тут без своїх дівчат, тому вся опіка та турбота мені».

Акторка залишилася у батьківському домі з ночівлею, тож згадала, як це — прокидатися у своїй кімнаті, дивитися на знайомі види з вікна і годинами спілкуватися з батьками про буденні речі, ділитися тривогами, радощами та надіями.

«Любіть своїх батьків, цінуйте кожну проведену з ними хвилину, скажіть „люблю, сумую, дякую“, — зауважила Ребрик. — Ніколи в житті ці слова не будуть зайвими!»

Відвертість зірки зворушила шанувальників, які написали їй безліч коментарів.

«Татусева копія, мамочка красунечка, вся сімейка — супер, позитивні», — відреагували на фото Лілії.

«У найскладніші періоди завжди згадую, як з ранку прокидаюся, вже доросла, і чую аромат з кухні і тихий шепіт батьків, вони готують смачненьке і тихенько, щоб мене не розбудити, щось обговорюють, а я відчуваю себе найщасливішою дитиною на планеті», — написали Ребрик у відповідь.

Багато у кого зізнання Ребрик викликали і сльози відчаю, бо вони не можуть повернутися до рідних людей і своїх домівок.

«Аж серце сжалося від слів, тому що це все вкрали орки», — написали в коментарях.

«Я сумую за татом і мамою, вони в окупації, — поділився шанувальник акторки. - Бережи їх, Боже!«

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Іво Бобул жорстко відповів росіянам.

203

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram