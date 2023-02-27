Лілія Ребрик вперше розповіла про новий будинок, який придбала перед початком війни

Популярна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно знову стала хрещеною мамою, вперше поділилася новиною про особисте. В інтерв’ю Аліні Доротюк зірка зізналася, що перед самісіньким початком війни вони з чоловіком усі гроші вклали в нерухомість — придбали заміський будинок, розпочали робити там ремонт. Хоча, зізнається, що великої потреби у такій покупці не було. Адже в них є квартира в Києві та дача в Макарівському районі. Лілія зізнається, що вдячна долі за те, що вони з чоловіком та дітьми не поїхали туди у перший день війни. Як відомо, у цьому районі велися запеклі бої, територія була під тимчасовою окупацією.

«Ми купили будинок перед початком війни. Дуже „потрібна“ була покупка… „Дім мрії“ ми його називали. Ми для себе визначилися, що у нас нема нагальної потреби переїжджати. Ми створили групу, яку назвали „Дім мрії“, там якісь ідеї обговорювали, де в нас що буде», — поділилася Ребрик.



*Лілія Ребрик з доньками

Вона розповіла, що будинок розташований у Київській області, під час вторгнення він не постраждав. Проте, проводити там ремонтні ремонти Лілія не поспішає. Каже, зараз це не на часі, а роботи дуже багато.

«Там стільки ще роботи… Я не знаю, коли ми ще повернемось. Ми купили таку коробку. Там ще будувати й будувати», — розповіла знаменитість.



*Лілія з чоловіком

Наразі акторка змушена відмінити спектакль через хворобу. 26 лютого у Молодому театрі в Києві мала відбутися вистава «Ін'єкція безсмертя», головну роль у якій грає Ребрик. Актриса розповіла, що вже кілька днів уже хворіє й не може вийти на сцену.

Раніше Лілія поділилася своїми найстрашнішими спогадами під час війни.

Фото — Інстаграм Лілії Ребрик

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