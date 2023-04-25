Степан став розсудливим: відомий харківський кіт одружився (фото)

Відомий харківський кіт Степан, якого раніше номінували на міжнародну премію для блогерів, одружився. Про це повідомила його власниця Ганна в Instagram свого вихованця.

«Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця у комунальному підприємстві „Щасливе місто“ @happycity_official. До речі, будь хто, і навіть я, можу оформити шлюб за 24 години та повністю під „ключ“ організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!» — йдеться на сторінці Степана.

Як писали «ФАКТИ», раніше харківський кіт Степан став зіркою Instagram-акаунта Брітні Спірс.

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