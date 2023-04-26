Українцям в Італії видають на поїздки ваучери вартістю 60 євро: як отримати

Італія, де нині знайшли прихисток чимало українців, відновила видачу ваучерів на громадський транспорт вартістю до 60 євро для студентів, робітників і пенсіонерів. Зміни діють із 17 квітня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті Wanted in Rome.

Новий «bonus trasporti» відкритий для тих, чий особистий дохід складає менше 20 000 євро на рік.

В уряді вже виділили 100 мільйонів євро на таку схему. Вона передбачає одноразовий платіж у розмірі максимум 60 євро на транспорт.

Пасажири можуть придбати сезонні проїзні квитки на місцевий транспорт (автобус, трамвай, метро), а також міжміські автобуси та регіональний і національний залізничний транспорт (лише другий клас).

Da oggi è possibile richiedere il #Bonustrasporti sul sito https://t.co/IRVxziI5ZS.



Per ulteriori informazioni vai alla pagina: https://t.co/gQwCXgxFCq.



Per chiarire i tuoi dubbi, consulta le FAQ: https://t.co/8zZ99k1KM4. pic.twitter.com/uukMrO0Ei3 — Ministero Lavoro (@MinLavoro) April 17, 2023



Електронний ваучер можна замовити онлайн, зайшовши на веб-сайт Bonus Trasporti. Щоб отримати доступ, потрібно мати цифрову ідентифікацію SPID (система управління цифровою ідентифікацією громадян та підприємств) або електронну ідентифікаційну картку CIE та вказати податковий код.

Ваучер, оформлений через сайт, не підлягає передачі іншим особам.

Важливо взяти до уваги, що ваучер на транспорт в Італії є іменним і придатним для придбання річного або місячного абонемента протягом поточного місяця.

Нагадаємо також, що у Польщі продовжили для громадян України безкоштовний проїзд у потязі маршрутом Перемишль — Ганновер (Німеччина). Посадкові талони не потрібні — знадобиться лише паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Пільга діятиме до кінця травня.

Фото italy4. me/

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