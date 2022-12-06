30 тисяч євро на купівлю будинку: що потрібно знати тим, хто хоче переїхати в Італію

У передмісті Презичче-Акваріка італійського регіону Апулія пропонують 30 тисяч євро тим, хто переїде туди жити, пише видання Viaggi.corriere.it. Муніципалітет міста Презичче-Акваріка пропонує 30 тисяч на купівлю будинку тим, хто вибере село Капо-ді-Леука своїм домом. В тому числі й українцям.

«Дедалі гостріше постає проблема спустошення сільських населених пунктів, особливо на півдні країни. За статистикою, в Італії налічується майже 6 000 міст-привидів та понад сто муніципалітетів, які втратили понад 60 відсотків свого населення з 1970-х років. Щоб протистояти цьому, адміністрація висуває різні ініціативи, такі як „житло за один євро“, які особливо приваблюють іноземців, — пише видання — Конкурс, підготовлений муніципальною адміністрацією, називається „Ласкаво просимо до Presicce Acquarica“ і пропонує тим, хто обирає селище Капо ді Леука своїм домом, 30 000 євро на придбання будинку. Для кожного громадянина або сім'ї адміністрація запланувала покрити 50% витрат, понесених на придбання будинку (і в разі проведення ремонтних робіт), максимум 30 тис. євро. Створений фонд становить близько 150 тис. євро і, найімовірніше, буде виділений знову в найближчі роки, якщо ініціатива буде успішною».

Максимальна сума в 30 тисяч євро передбачена тільки в тому випадку, якщо покупець вирішить переїхати в село принаймні на 10 років після покупки. За ці роки муніципалітет вже запровадив кілька програм для залучення нових мешканців, зокрема, податкові пільги для підприємців-початківців та бебі-бонуси для сімей з дітьми.

Ця новина також потрапила в останні дні на CNN Travel та інші сайти, після чого деякі агентства нерухомості зафіксували раптовий сплеск заявок на купівлю будинків і фермерських господарств в муніципалітеті Саленто.

Раніше повідомлялося, що з березня 2023 року українські біженці у Польщі мають оплачувати своє проживання.

Фото з Вікіпедії

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