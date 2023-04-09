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Суспільство та люди

Українцям продовжили безкоштовний проїзд потягами з Польщі до Німеччини: що важливо знати

16:04 9 квітня 2023
Залізничний вокзал

Цього року в країнах ЄС, де знайшли прихисток українці, змінювалися деякі правила перебування. Зокрема, це стосувалося й користування громадським транспортом.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, в Польщі до кінця травня 2023 року продовжили для громадян України безкоштовний проїзд у потязі маршрутом Перемишль — Ганновер (Німеччина).

Відправлення потягу з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. Посадкові талони не потрібні — знадобиться лише паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.

У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста, які допоможуть з розміщенням та посадкою на наступний потяг.

У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Нагадаємо, що наразі українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 24 серпня 2023 року. Для тих, хто планує тривале проживання в цій країні, передбачене спеціальне рішення: біженці зі статусом UKR зможуть оформити дозвіл на тимчасове проживання (карту побиту) у спрощеному порядку.

Фото зі сторінки Мінреінтеграції у соцмережах

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