Новий український наступ стане перевіркою здатності української армії переозброїти і відновити батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію і навички маневрування, які дали їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах. Час є критично важливим. Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонструє світові зменшення військової потужності росії, зменшить занепокоєння, що війна зайшла в болото, і, швидше за все, заохотить союзників України надалі озброювати і фінансувати Київ у цій війні, пише The New York Times.

«Ключовим моментом в очах вашингтонських еліт — а вашингтонські еліти є суддями і присяжними в цьому питанні — є те, що Україна повинна розглядатися як така, що здобула значну територію в майбутньому наступі», — сказав в інтерв'ю Кліфф Купчан, голова Eurasia Group, фірми з оцінки політичних ризиків у Вашингтоні.

Виклики дуже серйозні. Українським офіцерам доведеться відпрацьовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориваються крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. На півдні російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для знищення цих позицій.

Вважається, що Україна планує вбити клин через окуповану росією територію вздовж південного узбережжя Чорного і Азовського морів, поблизу Криму, або ж домогтися принизливого повороту в бойових діях на сході Донбасу — або ж і того, і іншого. Якщо зброя і підготовлені війська будуть вчасно доставлені, Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки, заявила Евелін Фаркас, директорка Інституту Маккейна.

Вона припустила колись немислимий результат: Україна може зробити росію ослабленою військовою силою у Східній Європі з невеликими важелями впливу на переговорах щодо припинення війни.

Очікується, що Україна завдасть удару на півдні, де місцевість варіюється від широко відкритих полів, з рідкими деревами для прикриття, до міст і сіл. Удар протяжністю близько 80 кілометрів по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого росією міста Мелітополь розділить утримувану рф територію на дві зони, переріже лінії постачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз на Кримському півострові.

Нагадаємо ексклюзивне інтерв’ю «ФАКТАМ» генерала Віктора Муженко: «У нас є всі можливості й всі шанси розгромити росію на полі бою».

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