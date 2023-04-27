В Україні відновлюють роботу камер автофіксації порушень ПДР: на яких дорогах водіям краще не розганятися

З п`ятниці, 28 квітня, на дорогах України запрацюють близько 40 комплексів, що фіксуватимуть порушення швидкісного режиму.

Як повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, комплекси автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів) відновлять роботу на автомобільних дорогах Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей. А у Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю.

«Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху», — зазначив він та назвав місця, де встановлені камери афтофіксації — з переліком можна ознайомитися на сторінці у Facebook Олексія Білошицького.

Нагадаємо, що автовласники мають змогу перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР та оплатити їх онлайн за дпомогою кількох сервісів.

Фото поліції

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