Штрафи за порушення ПДР: як перевірити їх наявність онлайн та де сплачувати

В Україні автовласник має змогу перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР і сплачувати їх онлайн за допомогою декількох ресурсів, зокрема й Телеграм-ботів.

Це важливо, тому що у випадку, якщо ви зможете погасити 50 і більше відсотків від від встановленої суми штрафу протягом 10 днів, його сума залишатиметься незмінною, а ось якщо сплата не відбувається упродовж 30 днів, то постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, і людина зі статусу правопорушника переходить у статус боржника.

Телеграм-бот «Штрафи ПДР»

За його допомогою можна додати автомобіль у систему програми для відстеження штрафів, дізнаватися про актуальність та оплатити їх зі знижкою 10%, отримувати повідомлення про нові штрафи і задавати питання, відзначає Апостроф.

Monobank і Приват24

Сплатити штраф можна в мобільних застосунках Приват24 та Monobank. Зайдіть у застосунок та оберіть відповідну послугу.

Перевірка штрафу на сайті ГСЦ МВС

Зайдіть на сайт і вкажіть там номер транспортного засобу, а також серію і номер постанови або інформацію про власника ТЗ (дані паспорта або водійського посвідчення). Після цього ви отримаєте дані про суму штрафу, фотозвіт з камери автофіксації порушень на дорогах і опис того, де це сталося.

Перевірка штрафу в «Дії»

Достатньо зайти в застосунок і переглянути сповіщення від «Дії» — треба мати водійське посвідчення чи техпаспорт. Щоб одразу погасити штраф перейдіть у «Послуги» — «Штрафи за порушення ПДР» й оберіть зручний спосіб оплати.

Наразі в Україні діють штрафи за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год — у розмірі 340 грн; більш ніж на 50 км/год — 1700 грн, а також за перевищення встановленої швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації. Останнє потягне вже на 3400 грн (з подальшою можливістю позбавлення прав).

Нагадаємо, що «Дія» також допомагає щвидше забрати авто зі штрафмайданчика, принаймні таку можливість наразі мають столичні водії.

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