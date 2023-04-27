У родині Даяни Ястремської сталося горе (фото)

Одна з найсильніших тенісисток України Даяна Ястремська (149-а у світовому рейтингу), яка просто в роздягальні послала фанатку путіна слідом за російським військовим кораблем, повідомила, що напередодні помер її дідусь Іван Ястремський.

«26.04.2023. Сьогодні помер мій дідусь. Людина, яка відкрила для мене двері у спорт. Людина, яка завжди пишалася мною і вірила в мене! Ти завжди був прикладом для всіх! Спочивай з миром. Твоя віра зі мною», — написала Даяна в Instagram, додавши знімки з близькою людиною.

Відомо, що дідусь спортсменки був полковником міліції у відставці. Свого часу він очолював в Одесі Приморський райвідділ міліції, обіймав посаду заступника начальника Одеського міського управління внутрішніх справ та був депутатом Одеської міської ради.

Зазначимо, що в день сімейної трагедії Даяна перебувала у Мадриді, де у матчі першого кола престижного турніру поступилася канадці Ежені Бушар – 7:6 (6), 2:6, 2:6. А напередодні 22-річна спортсменка разом із мамою взяла у столиці Іспанії участь в мітингу на підтримку України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила до лікарні.

Фото Instagram

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