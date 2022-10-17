Українка Ястремська просто у роздягальні послала фанатку путіна слідом за російським військовим кораблем (відео)

Українська тенісистка Даяна Ястремська (99-а у рейтингу WTA) розповіла про те, як поспілкувалася з росіянкою Анастасією Гасановою (154-а), яка є затятою прихильницею путінського режиму і після вибухів на Кримському мосту записала відео, що переповнене тезами кремлівської пропаганди.

«Ми зустрілися з нею в роздягальні минулого тижня в Клуж-Напоці, — цитує Даяну Ястремську btu.org.ua. — Мої враження? Та в мене просто немає слів. Це ненормально. Я показала їй це відео і запитала: «Ти справді так вважаєш?». Вона відповіла, що так, це її позиція: мовляв, у неї накипіло, що їй було шкода загиблих людей у Криму, і що українці з цього сміялися.

Я відповіла, що українці раділи лише тому, що пошкодили незаконний міст, яким постійно їздять танки і ракети, щоб продовжувати нас вбивати, і запитала, чи не шкода їй наших дітей, які загинули в Маріуполі, Бучі, Харкові… Після чого запропонувала їй піти слідом за російським кораблем, тому що розмовляти там не було про що".

Нагадаємо, Анастасія Гасанова у 2013−2014 роках тренувалася в Одесі, проте після перемоги Революції гідності залишила країну та повернулася до росії. 2021 року тенісистка знову готувалася до сезону в Україні, але цього разу вже у Києві. Тепер «щебече» з-за порєбріка.

2021 рік. Анастасія Гасанова на Хрещатику в Києві

До речі, на відео 23-річної росіянки, в якому вона, зокрема, назвала Революцію гідності «військовим переворотом» та заявила про утиски російськомовного населення в нашій країні, гідно відповіла в Instagram колишня українська тенісистка (свого часу 76-а ракетка світу), а нині тренер Вікторія Кутузова

За іронією долі, волею жереба сестрам Даяні та Іванні Ястремським випало 18 жовтня грати у парному розряді на турнірі у французькому Руані саме проти росіянок Анастасії Гасанової та Анастасії Комардіної.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ястремська в день народження мами сенсаційно перемогла в Дубаї олімпійську чемпіонку.

Фото Instagram

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