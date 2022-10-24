«Я вмирала від болю»: Даяна Ястремська потрапила до лікарні (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Даяна Ястремська, яка просто в роздягальні послала фанатку путіна слідом за російським військовим кораблем, потрапила до лікарні.

22-річна одеситка, яка минулого тижня зі своєю сестрою Іванною дійшла до парного чвертьфіналу на турнірі у французькому Руані, повідомила, що напередодні вранці у неї стався напад, і їй довелося терміново звернутися до лікарів.

«Я вмирала від болю і не могла зрозуміти, що відбувається, — написала Даяна Ястремська у Instagram. — Зрештою, у мене в нирці виявили камінь».

Тепер Даяна Ястремська, яка разом з Мартою Костюк, Катаріною Завацькою та Людмилою Кіченок потрапила до заявки збірної України на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Японії (11−12 листопада у Токіо), проходить курс лікування у лікарні.

На даний момент Ястремська є 99-ю ракеткою світу. Найкращою позицією у кар'єрі української тенісистки було 21-е місце у рейтингу WTA.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Еліна Світоліна стала матір'ю.

Фото Instagram

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