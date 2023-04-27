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Чоловік Оксани Білозір розкрив деталі несподіваного розлучення

18:02 27 квітня 2023
Оксана Білозір та Роман Недзельський

Музикант Роман Недзельський, який нині служить в лавах ЗСУ, здивував неочікуваною новиною. Він повідомив, що розлучився зі своєю дружиною — співачкою Оксаною Білозір.
За словами Романа, ініціаторкою розірвання стосунків стала артистка. А він дізнався про її наміри розірвати шлюб з повістки до суду.

«Ми прожили майже 33 роки, в цьому році мало бути. Ми розлучилися наприкінці 2022 року. Просто банально я отримав повістку до суду і нас розлучили. Оксана подала на розлучення. Я оскільки в армії, я не прийшов три рази до суду і нас автоматично розлучили і все. Я був проти цього, але Оксана подала. Тому сьогодні ми офіційно не є чоловіком і дружиною», — поділився Недзельський в інтерв'ю Rostyslove Production.

Наразі він продовжує боронити країнах в лавах ЗСУ. Причини розлучення він не розкриває. Лише зазначив, що вони з Оксаною не підтримують зв’язок.

«Я ж в армії, мене більше року вже немає вдома. Вона нічого не питає. У нас в армії є дуже велика проблема, коли чоловіки служать і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. Я був одним з військових психологів, хто приймав цю інформацію, якось заспокоював. Але в той же час я знав, що в мене така сама ситуація», — розповів Роман.

Раніше Роман Недзельський показав фото з Олегом Винником та розповів, як він допомагає армії.

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