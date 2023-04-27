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Херсон зазнав нового обстрілу: відомо про жертви

13:08 27 квітня 2023
Обстріл Херсона

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Від обстрілів постраждав житловий квартал Херсону. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік. Також ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади — на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», — написав він.

Тим часом, у Миколаєві тривають роботи з ліквідації наслідків ранкового обстрілу. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, дуже багато житлових будинків зазнали пошкоджень різного характеру.

«Попередньо, 22 багатоквартирні будинки, 4 жилкопи, 12 приватних будинків. У них вилетіли вікна, двері, зруйновані балкони, побита покрівля. Повторно пошкоджень зазнали і кілька навчальних закладів, будівля адміністрації району», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 27 квітня росіяни з акваторії Чорного моря атакували Миколаїв «Калібрами».

Фото: НикВести

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