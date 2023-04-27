Окупанти вночі вдарили по Миколаєву ракетами: є жертви, багато поранених (фото, відео)

Рашисти, які днями вдарили ракетами С-300 по Куп`янську, поціливши в музей, а також по Харкову, де були «прильоти» по житловій забудові та цивільній інфраструктурі, з акваторії Чорного моря атакували Миколаїв «Калібрами».

Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

«Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення, — очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

На даний час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина», — йдеться у повідомленні.

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

За даними ТГ-каналу «Новости Николаева», в історичній будівлі на момент обстрілу людей не було.

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Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами Сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка.

На Лиманському та Шахтарському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.

Станом на ранок четверга, 27 квітня, втрати особового складу ворога наблизилися до 189 тисяч вбитими.

Фото Генштаба

Раніше аналітики звернули увагу на те, що ЗСУ активно знищує російські радари та системи постановки перешкод, що може свідчити про підготовку до контрнаступу.

Нагадаємо, що колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес заявляв, що наступ на Крим буде набагато амбітнішим, ніж перемога у битві за Бахмут. За його словами, півострів — вирішальна територія.

Фото ОК «Південь»

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