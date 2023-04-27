Легенда бікіні: 56-річна Сальма Хаєк позувала у відвертому купальнику

На календарі все ще квітень, але коли ми бачимо соціальні мережі акторки Сальми Хаєк, стає зрозуміло, що на дворі вже літо. Вже 3 травня відбудеться прем'єра «Я хочу твого життя», нового фільму, який Сальма продюсує разом з Ventanarosa Production. Хесус Завала, Ерік Еліас, Наталія Тельєс, Сурія Вега та Барбара де Регіль складають акторський склад проєкту.

Тиждень акторка розпочала з нової фотосесії у салатово-зеленому роздільному купальнику. Безсумнівно, знаменитість є прикладом для жінок її віку, які теж можуть відчувати себе комфортно і бути красивими, коли купаються в морі.

«Щоразу, коли мені потрібно відчути себе освіженою, я заходжу в море» — зазначила вона у своїй публікації Інстаграмі.

Кілька шанувальників Хаєк заполонили розділ коментарів до посту, щоб потішитися з того, як молодо вона виглядає.

«Виглядати так молодо в 50 років має бути незаконно», — написав один з користувачів.

«Я думала, що це повернення в минуле!» — додала ще одна.

«Ти все ще виглядаєш приголомшливо після стількох років», — не приховували захоплення інші фоловери. Інші захоплювалися тим, як спокусливо виглядала Хаєк у своїй фотосесії на березі моря й не приховували, що акторка — є «легендою бікіні».

Раніше «ФАКТИ» писали, що 56-річна Сальма Хаєк вразила глибоким декольте.

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