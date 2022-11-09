Ще та гаряча штучка: 56-річна Сальма Хайєк вразила глибоким декольте

На гала-вечір «LACMA Art + Film» в Лос-Анджелесі голлівудська зірка Сальма Хайєк з'явилася у сукні з градієнтом кольору, який змінювався від світло-зеленого до ніжно-рожевого. Глибоке декольте сукні, мабуть, привертало увагу ще більше. Багато аксесуарів 56-річній акторці не знадобилося, адже сукня була не лише з мега-декольте, а й деталізованою: срібне каміння, що виблискувало на бретелях, талії та руках, доповнювало образ актриси. На ній були рукавички з таким же кольоровим градієнтом. Зачіска акторки — розпущене волосся великими хвилями. Вона зробила природний макіяж з ніжно-червоною помадою.

Сальма Хайєк прийшла на захід разом зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно та позувала разом з ним перед фотографами. Актриса та французький мільярдер-колекціонер перебувають у шлюбі з 2009 року та мають 15-річну доньку Валентину Палому Піно.

Після заходу акторка поділилась деякими думками в Інстаграмі. Вона написала: «Дякую Алессандро Мікеле за мою прекрасну сукню і рукавички».

Свій образ вона називає витвором мистецтва. Мікеле, до слова, є креативним директором розкішного бренду Gucci. Багато знаменитостей прокоментували пост. Модель Наомі Кемпбелл надіслала три смайли полум'я, а від зірки «Гри престолів» та «Аквамена» Джейсона Момоа — три серця. Понад 4 000 подібних коментарів можна знайти під постом в Instagram.

Нагадаємо про один з найкращих фільмів про моду «Дім Гуччі», в якому грала Сальма Хайєк.

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