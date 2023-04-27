Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, вночі, ворог завдав 5 ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 35 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка.

«Для поповнення втрат в живій силі російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих, стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм. За наявною інформацією, у одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово заховленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників. Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на півроку», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Збито 5 ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили, що на Херсонщині окупанти обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у місцевих мешканців.

Фото: Генштаб ЗСУ

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