На Херсонщині окупанти обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у місцевих мешканців

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав 6 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Кізомис пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян, два з них повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

«Противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій у власних цілях. Облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись „живим щитом“ із дітей та викладацького складу. Так, в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Російські загарбники продовжують чинити мародерство на території України. Зокрема, в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області, військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також одного удару по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, у свою чергу, уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки та радіолокаційну станцію російських агресорів.

Як писали «ФАКТИ», раніше на окупованій Луганщині сталася перестрілка між військовими рф і «вагнерівцями».

Фото: Генштаб ЗСУ

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram