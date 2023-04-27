Половина фракції «ЄС» залишила засідання Львівської міськради: до чого тут Садовий?

У роботі сесії Львівської міської ради було оголошено вимушену перерву, через яку робота сесії перейшла у «підвішений» режим. Про це пише «Четверта студія».



«Депутати майже три години дискутували про правомірність рішення виконавчого комітету Львівської міськради про дозвіл на отримання кредиту. Внаслідок цих дискусій кілька разів оголошувалась перерва. У результаті, жодна із пропозицій не набирала необхідної кількості голосів, а ставити саме питання по суті Садовий відмовлявся, мотивуючи це тим, що у залі немає голосів», — йдеться у повідомленні.

Окремі депутати називали дії міського голови відвертою маніпуляцією та неповагою до депутатського корпусу, який під час голосування мав би визначитись щодо рішення — проголосувати його чи ні.

«Натомість Садовому, очевидно, було потрібно тільки позитивне голосування, тож маніпуляції підсилювались і виступами окремих депутатів від „Самопомочі“ та чиновників Львівської міськради водночас. Якщо вже зовсім не було аргументів — „у гру“ вступав Андрій Шевців з традиційними маніпуляціями про працівників комунальних підприємств міста», — пише «Четверта студія».

Під час розгляду цього питання кілька разів оголошували перерву.

«Керівник фракції „Європейська Солідарність“ Петро Адамик запропонував перенести розгляд цього питання на вівторок. Садовий цю позицію підтримав і поставив на голосування, проте депутати відмовились проголосувати позитивно. Як наслідок, після чергової перерви у залі не вистачило кворуму для продовження засідання», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Садовий о 17:20 наголосив на очікуванні до 18 години. А вже о 18:07 сесію закрили.

«Керівник фракції „ЄС“ Петро Адамик забрав частину депутатів з сесійної зали. Після того, як його пропозицію депутатський корпус не підтримав», — йдеться у повідомленні.

«Четверта студія» пише, «чи була це пряма вказівка Андрія Садового нам достеменно невідомо, але спадає саме на це».

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