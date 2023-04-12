Узурпація влади чи ласий шмат бюджету? Що стоїть за останніми діями мера Львова Андрія Садового

Мер Львова Андрій Садовий вже четвертий раз очолює місто. Після останніх виборів, не зважаючи на особистий успіх політика, його політична сила втратила більшість у міськраді, а відповідно, — й контроль над прийняттям рішень. Проте недаремно Садового вважають блискучим політтехнологом, хорошим дипломатом і досвідченим керівником, який може вистояти між двох вогнів.

Так, влітку минулого року, на першому після повномасштабного вторгнення росії в Україну засіданні міськради, голова Львова і лідер «Самопомочі» Андрій Садовий, грубо порушив регламент. Під час розгляду ухвали, яка забороняє лояльному до нього виконкому витрачати безконтрольно гроші з місцевого бюджету, Садовий поставив її на голосування без обговорення та доповіді. Тоді обуренні депутати покинули сесійну залу прямо під час засідання. Варто зазначити, що то засідання, як й всі наступні, відбувалося у закритому режимі.

Отже, ані журналісти, ані представники громадськості не можуть на них потрапити. А записи викладаються вже після засідань…

Керівник фракції «Європейської солідарності» Петро Адамик каже, що низка депутатів зверталися до міського голови з проханням відкрити засідання, проте отримали відмову. Садовий своє рішення пояснив піклуванням про безпеку депутатів. А медіаюрист Інституту масової інформації Роман Головенко вважає, що Львів знаходиться далеко від фронту, то ж така закритість викликає нові запитання до місцевої влади.

Й вони виникли… через кредит, яке місто Львов вирішило взяти під час війни у ЄБРР. У грудні 2022 року міськрада вирішила, що кредит у 25 мільйонів євро як екстрену фінансову допомогу для забезпечення функціонування муніципальної інфраструктури міста в умовах воєнної кризи треба брати (не підтримали рішення тільки депутати «Варти» і «Голосу». — Авт.), й рішення було ухвалено.

Проте вже у поточному році воно викликало дебати через умову сплатити 35 мільйонів 400 тисяч гривень з місцевого бюджету на обслуговування кредитного договору, який уклали між Львовом і Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Й комісія фінансів та планування бізнесу не підтримала прохання департаменту фінансової політики Львівської міськради щодо виділення цих коштів. А виконавчий комітет Львівської міської ради у порушення усіх можливих законів та підзаконних актів дав дозвіл на взяття цього кредиту.

Нагадаємо, згідно зі статтею 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування», за такі дії виконкому депутати мали б висловити йому недовіру та розпустити виконавчий комітет Львівської міської ради.

А тиждень тому стався, можна сказати, путч, коли на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради вирішили відправити її голову Ірину Гримак у відставку. Її роботу визнали незадовільною. Тоді за ініціативою третини народних обранців стартувала процедура дострокового припинення повноважень голови.

«Садовий зараз у Львівській міській раді збирає голоси за те, щоб ухвала про скасування рішення виконавчого комітету не набрала необхідної кількості голосів. Голоси у підтримку Андрія Івановича знайдуться у всіх фракціях Львівської міської ради. Але буде дуже дивно, якщо „Європейська Солідарність“ після голосування „Самопомочі“ за відставку Гримак зараз піде на поводу Садового й дозволить йому у порушення закону таки отримати бажаний кредит», — пише УНІАН.

А тим часом почалися «торги» за посаду голови львівського обласного парламенту. Формально її обов’язки наразі виконує колишній заступник голови облради Євген Гірник. Однак серед політикуму вже називають майбутніх кандидатів на голову. Це, зокрема, депутат Львівської облради від «Голосу» Ростислав Добош. Що наводить на думку про створення нового політичного союзу між «Самопоміччю» та «Голосом».

«Схоже, „Голос“ у Львівській міській раді теж виступить на підтримку скандального кредиту та не підтримає рішення про розпуск виконавчого комітету. Голоси ж „Голосу“ за Добоша у Львівській облраді, ой, як потрібні», — пишуть ЗМІ.

Таким чином, можна припустити, що Андрій Садовий «розіграв карту» для нейтралітету у сесійній залі Львівської міської ради.

«Йому ж головне зараз не так коаліція на свою підтримку, як можливість позбавити підтримки опонентів та добитись провалу ініціативи про розпуск виконавчого комітету», — пише УНІАН.

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