Вивозив до рф тонами українське зерно: на Харківщині затримано колаборанта з Куп’янська

У Харківській області Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника.

Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією рф, повідомили у спецслужбі.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном».

При цьому колаборант взяв на себе «зобов'язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн.

Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцеперебування й затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, вранці 27 квітня в окупованому Мелітополі партизани підірвали автомобіль колишнього начальника Приазовського відділу поліції, який після окупації регіону почав співпрацювати з загарбниками. Зрадник помер у лікарні.

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