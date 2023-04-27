Полювання на колаборантів: у Мелітополі підірвали «поліцейського», який перейшов на службу до окупантів (відео)

Партизани у тимчасово окупованому Мелітополі продовжують «мінусувати» колаборантів — вранці у четвер, 27 квітня, у центральній частині міста пролунав вибух.

Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, вибуховий пристрій спрацював о 5:20 біля під'їзду багатоквартирного будинку на вулиці Героїв України 67.

«За попередніми даними, лікарняний виписаний одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну та перейшов на бік ворога», — зазначив він.

Йдеться про Олександра Міщенка, який до повномасштабного вторгнення був начальником Приазовського відділу поліції, а після окупації регіону почав співпрацювати із загарбниками та підбив своїх співробітників стати зрадниками.

Як стверджує російський ТГ-канал, Міщенко, який «активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу в поліцію рф», помер у лікарні.

Нагадаємо, що восени минулого року до лікарні Мелітополя з мінно-вибуховою травмою, закритою черепно-мозковою травмою та осколковими пораненнями доставили колаборанта Дмитра Трухіна — ексдепутата Мелітопольської міської ради . А взимку вибух пролунав біля під'їзду будинку, де мешкав заступник голови окупаційної адміністрації міста Микола Волик.

Фото «Меш»

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