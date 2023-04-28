«Лікували» від алкоголізму та наркоманії кулаками: в Києві викрили мережу злочинних «реабілітаційних центрів»

У Києві оголосили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка організувала і утримувала мережу псевдореабілітаційних центрів. Фігуранти діяли на території Києва та Київської області, а викрити їх змогли лише на початку поточного року зусилллями управління міграційної поліції та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в місті Києві.

Задокументовано, що зловмисники пропонували послуги з лікування осіб від алкоголізму і наркоманії та прикривалися діяльністю громадських організацій. «Реабілітація» коштувала від 10 до 15 тисяч гривень, а розміщувалися центри в орендованих приватних будинках. Втім, дозвільних документів на здійснення медичної практики фігуранти не мали і підшукували клієнтів через оголошення в Інтернеті.

Насправді ніякого лікування пацієнтам не надавали та насильно утримували потерпілих проти їх волі, активно застосовуючи фізичну силу, психологічний вплив, а також сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Загалом від цих дій зловмисників постраждало 25 осіб.

Наразі усім «псевдореабілітологам» повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України («Незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою або таке, що спричинило тяжкі наслідки»). Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у 2021 році по всій країні прокотилася хвиля викриттів подібних «лікувальних» центрів, куди пацієнтів часто звозили силоміць.

Фото kyiv.npu.gov.ua/

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