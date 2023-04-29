Українська чемпіонка світу та Європи попалася на допінгу

26-річна українська важкоатлетка Аліна Марущак, яка стала абсолютною чемпіонкою світу, здала позитивний тест на допінг.

Як повідомляє сайт Inside the Games, у пробі нашої спортсменки, що було взято ще 10 березня, було знайдено заборонений препарат гідрохлортіазид. Федерацію важкої атлетики України поінформували про тимчасове усунення уродженки Хмельницької області, через що вона пропустила нещодавній чемпіонат Європи в Єревані.

Зазначимо, що окрім звання абсолютної чемпіонки світу в 2021-му, Марущак, виступаючи у ваговій категорії до 81 кг, стала в тому ж році найсильнішою на континентальній першості у москві, а на ЧЄ-2022 у Тирані здобула «срібло».

Додамо, що це вже третій випадок порушення антидопінгових правил українськими важкоатлетами з моменту завершення Олімпіади-2020 у Токіо — раніше, у грудні 2022-го, попалися Руслан Кожакін та Богдан Тараненко, за що були усунені від змагань перед чемпіонатом світу.

Наразі всі три справи українських спортсменів перебувають на стадії розгляду, і наші співвітчизники теоретично можуть довести свою невинність. Якщо ж їх визнають винними та присудять стандартну для таких випадків дискваліфікацію на чотири роки, то, згідно з кваліфікаційними правилами Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), наша збірна позбудеться своєї квоти ліцензій (три чоловічі та три жіночі) на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українському олімпійському чемпіону Олегу Верняєву вдвічі скоротили термін дискваліфікації за допінг.

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