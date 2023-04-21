Українська атлетка Ірина Деха вчетверте підкорила Європу

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що триває у столиці Вірменії Єревані, скарбничка збірної України поповнилася ще однією золотою медаллю.

Слідом за Камілою Конотоп, яка стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 59 кг, нагороду найвищої проби також виборола Ірина Деха (до 81 кг). Наша співвітчизниця показала найкращий результат у ривку (123 кг) та поштовху (135 кг), і за загальним показником (258 кг) значно випередила Ділару Нарін із Туреччини (101+134=235 кг), що фінішували слідом, та молдованку Олену Єригіну (104+130=234 кг).

Примітно, що для 26-річної уродженки Харківської області це вже четверте «золото» континентальної першості в кар'єрі, причому третє поспіль — у Москві в 2021-му та Тирані в 2022-му їй також не було рівних у своїй ваговій категорії.

Ірина Деха третій рік поспіль тріумфувала на чемпіонаті Європи

Завдяки цьому успіху збірна України, зібравши по два «золота», «срібла» та «бронзи», знову піднялася на друге місце в загальному заліку. Попереду спортсмени з Румунії, у яких три «золота» та по одному «сріблу» та «бронзі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Василь Михайлов приніс Україні перше за 10 років «золото» чемпіонату Європи.

Фото Facebook Федерації важкої атлетики України

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