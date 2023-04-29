«Війни обов’язково вистачить на вас. Питання, де ви її зустрінете»: військовий про підготовку та мотивацію

Головний сержант роти окремого батальйону ТРО Дніпровського району Києва, а в мирному житті — голова асоціації ОСББ «Паркові озера» Геннадій Левітас зробив допис на своїй сторінці про інфантильність. За його словами, війни вистачить на всіх, а зараз такі, як він з побратимами, тільки виграють час для підготовки іншим.

«Довго думав, як написати цей текст, щоб він був саме інформативним, а не емоційним.

Дорогі військовозобов’язані громадяни України різного ступеню придатності. Ви ж чудово розумієте, що війна не закінчилась, і у ворога є величезний мобілізаційний ресурс, над яким якісь недалекі дурні з нашого боку чомусь вирішили кепкувати, типу чмобікі та інше. Це взагалі не смішно. Вони закидають нас м'ясом і ефективно, але дуже повільно займають Бахмут та інші території, на які зараз наступають. Це реальність. Завдяки тому, що вони вчаться і мають ВЕЛИЧЕЗНИЙ ресурс в живій силі та артилерії. Якщо ми несемо втрати навіть у співвідношенні 10:1, то ми програЄмо. Це проста математика та запас ресурсу.

Більшість з нас на війні вже 14 місяців. Хтось не виходить з 0, хтось періодично, хтось ще не був на 0, але ось-ось.

Ми перша хвиля мобілізованих не виграємо для вас війну, ми лише дамо вам час, щоб ви прийшли на цю війну більш підготовленими, навченими, вмотивованими. Бо ви на неї обов'язково попадете, хоч це і здається комусь малоймовірним.

Не марнуйте час, навчайтесь!!! Бо потім будете записувати відео, які ви голібосісонечка і як вас всі кинули на «м'ясо». Бути «м'ясом» чи бути «хижаком» — це у просторі вашого особистого вибору. Оберете бути м'ясом — загинете без будь-якого сенсу. Оберете бути хижаком — загинуть вороги.

Вчіться!!! Тактика піхоти, зв'язок, топографія, вогнева підготовка, БПЛА. Ви маєте стати високотехнологічною армією. Будувати такі військові комплекси, щоб знищувати ворога, сидячи в зручному офісі в Києві чи Львові. Бо м'ясом ми не виграємо, вигравати потрібно розумом!

Ми дали вам час, не марнуйте його, вдаючи що війни нема чи вона скінчилась. Вона зайде до вас в дім несподівано, в образі чергового «бурята» і вб'є вас на очах родини. І їй байдуже на ваш вік, стать, підготовку, стан здоров'я, переконання. Скільки ще вам потрібно прикладів, інтерв'ю і розслідувань?

Ми маємо справу з потужним і розумним ворогом, вдавати що це не так — самогубство.

Великий контрнаступ, якого всі чекають, це лише одна з операцій, яких має бути ще десятки, до остаточного звільнення України. Він — це ще не повна перемога. Війни обов'язково вистачить на вас і на ваші родини. Питання лише в тому, де ви її зустрінете: озброєним і підготовленим на рубежах подалі від родини, чи безпорадним у власному домі.

Віра в ЗСУ, це готовність долучитись і стати ЗСУ. Це не футбол і ви не вболівальники. Ціною програшу є життя", — написав Геннадій Левітас.

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