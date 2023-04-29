«Привіт, зброя!»: Подоляк — про те, що таке сучасна росія і чому війна має закінчитися її поразкою

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк після удару рашистів по багатоповерхівці в Умані заявив, що війна в Україні має завершитися правильно — поразкою країни-агресорки.

«Що таке сучасна рф? Все просто: це кров, вбивства, знову кров і знову вбивства, — пише Подоляк у соцмережах. — Тільки вбивства і тільки кров. Ну ще й мародерство…

росія зумисно, зухвало, демонстративно вбиває і відверто знущається з… міжнародного права. «Хочете побачити, як крилата ракета влітає в багатоповерхівку і вбиває дітей, які сплять? Сейчас исполним». І навіть зафіксуємо в офіційному статусі Міноборони рф — «Точно в цель!» (це відбулося після ракетного удару по багатоповерхівці в Умані 27 квітня. — Авт.)

Все ще хочете дискутувати щодо того, як має скінчитись війна? Все ще переймаєтесь майбутнім рф? Банальна дикунська та варварська країна.

росія — це не про цивілізоване дотримання правил, а про їхнє системне порушення. Це стосується не лише України, а в цілому моделі поведінки. рф, як сарана, приходитиме на будь-які території, вбиваючи, грабуючи, щоб потім з високої трибуни міжнародної організації цинічно розповідати про багатополярний світ.

Враховуючи вже заплачену ціну, ми повинні завершити цю війну правильно, виключно поразкою рф, та повернути верховенство права і мир на континент. А тому, перефразовуючи Гемінґвея, ще раз скажу: «Привіт, зброє!» Привіт, багато зброї…"

Фото із соцмереж

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