Сьогодні неділя та ще й останній день місяця, тому варто буде підбити підсумки чотирьох тижнів, а також трохи відпочити після буремних подій, вважають астрологи.

Крім того, друга половина дня чудово підходить для здійснення покупок (у тому числі й дорогих), романтичних зустрічей та нових знайомств, радять на сайті Ukr.Media.

Овен

Все йде добре, немає причин для хвилювань та тривог. У вас чудовий настрій, з оточуючими ви охоче ділитеся позитивними емоціями, заражаючи їх життєлюбством та оптимізмом. Вдасться вирішити якісь побутові питання, які довгий час не давали вам спокою, навести лад у справах. Сприятливий день для спілкування з жінками, вони будуть добрими помічницями та надійними союзницями. А ось чоловіки часом розуміють вас неправильно і розцінюють суто дружній інтерес як прояв романтичної симпатії. Не завжди їхні знаки уваги будуть вам приємні.

Телець

Не турбуйтеся про дрібниці і не літайте в хмарах, зосередьтеся на вирішенні практичних питань. День підходить для навчання, набуття корисних навичок, освоєння нової техніки. Можна купувати комп'ютери, смартфони та інші складні гаджети. Імовірні дружні зустрічі, бесіди із однодумцями та обговорення спільних планів. Не бійтеся експериментувати, виходити за звичні рамки — це виявляється цікавим і корисним. Не виключені романтичні захоплення. Можна проявляти ініціативу в особистих стосунках.

Близнюки

Прекрасний день, що підходить практично для будь-яких занять. Можна взятися за якусь зовсім нову справу: немає сумнівів, що ви у всьому швидко розберетеся, зрозумієте, що до чого. Порадує зустріч зі старими друзями, можливо, саме вони надихнуть вас на якісь нові творчі та комерційні проекти. Вдалими будуть подорожі. Вдалині від дому деякі Близнюки зустрінуться з людьми, які відіграють важливу роль у їхньому житті. Друга половина дня підходить для спілкування з батьками та взагалі представниками старшого покоління.

Рак

Не сидіть, склавши руки. Чим більше різноманітних та цікавих справ буде у вас цього дня, тим краще. Вдалими будуть нові починання, вам, напевно, вдасться знайти союзників, а також зустріти цікавих людей, у яких можна багато чого навчитися. Корисне відвідування семінарів та конференцій, інших заходів, пов'язаних з обміном інформацією та досвідом. Також рекомендовано приділяти увагу сімейним справам. Саме завдяки вашому втручанню багато проблем ваших близьких буде вчасно вирішено. Можливі подорожі. Вони порадують вас, допоможуть підбадьоритися.

Лев

День складеться добре, якщо ви намагатиметеся уникнути конфліктів та протистоянь, суперечок із близькими. Не варто з'ясовувати стосунки, обговорювати питання, які є болючими для вас і для оточуючих. Небажано робити великі покупки, загалом значних витрат краще уникати. Намагайтеся не пов'язувати себе серйозними фінансовими зобов'язаннями. Можуть нагадати про себе якісь давні проблеми, цього разу ви впораєтеся з їхнім вирішенням. Вдалий день для того, щоб навести порядок вдома, позбутися речей, що стали непотрібними, звільнити місце для чогось нового.

Діва

Значну частину дня доведеться присвятити вирішенню чужих проблем, і ви будете задоволені тим, що змогли допомогти людям, які опинилися у складному становищі. Якщо у вас виникнуть труднощі, впоратися з ними вдасться швидко. Непорозуміння, розбіжності, затримки у справах не зіпсують настрій. Ви не тільки збережете життєрадісність, а й заразите нею оточуючих. Сприятливий день для початку романтичних відносин, у тому числі — з людьми, які поділяють ваші ділові чи творчі інтереси, захоплення та погляди на життя. Навіть в особистому житті Дів, які вже зневірилися зустріти супутника життя, щось може змінитися на краще.

Терези

Вдалий день для прояву лідерських якостей. Деяким представникам знака доведеться брати відповідальність за інших, приймати рішення, від яких може залежати чуже життя. Терезів це анітрохи не лякає: представники знака розуміють, що здатні впоратися із ситуацією. Цього дня ви зможете не лише добре відпочити та приємно провести час, а й плідно попрацювати — якщо захочете, звісно. Найкраще присвятити його справам, які потребують творчого підходу та оригінальних рішень.

Скорпіон

Насичений день, цікавий та приємний. Події його багатьох Скорпіонів надихнуть, якщо не на подвиги, то на якісь незвичайні, видатні вчинки. Можливі грошові надходження, подарунки. Вдалими будуть покупки, особливо якщо ви вирішите придбати меблі чи якісь речі для дому. Сприятливий день для спілкування з друзями. Найкраще ви ладнаєте з жінками — вони розуміють вас із півслова, здогадуються про невисловлені бажання. З чоловіками теж вдається порозумітися, але це вимагає терпіння.

Стрілець

Дуже плідний день, можна досягти відмінних результатів, досягти поставленої мети. Найбільш прихильні зірки до Стрільців, діяльність яких пов'язані з наукою чи мистецтвом, і навіть з поширенням знань. Такі представники знаку, навіть якщо цього дня не займатимуться роботою, зможуть зробити щось, що сприяє професійному успіху. Добре складаються подорожі, насамперед — романтичні. Стрільців, які вирушають у дорогу разом із коханою людиною, чекають численні приємні сюрпризи.

Козоріг

День цікавих знайомств та приємного відпочинку. Ви і в компанії старих друзів можете приємно провести час, але саме зустрічі з новими людьми відкриють привабливі перспективи, дадуть можливість навчитися чогось нового, наблизитись до досягнення поставленої мети. Якщо ви присвятите цей день корисним справам, то позбавите себе багатьох хвилювань і турбот у майбутньому. Успішно вирішуються складні питання, що стосуються майна та фінансів. Добре складаються короткі поїздки, можна вирушати і в тривалі подорожі, зокрема зарубіжні.

Водолій

Вдалий день, який чудово підходить для вирішення будь-яких питань. Сьогодні вам багато що дається легко. Корисними виявляються знання, отримані раніше, можуть стати у нагоді і поради представників старшого покоління. Можна покластися на друзів: вони не підведуть у скрутний момент, охоче прийдуть вам на допомогу, піднімуть настрій. Сприятлива фінансова картина. Ви не пошкодуєте, якщо зробите якісь покупки або вкладете гроші у свій бізнес. У другій половині дня ймовірні незаплановані візити друзів та родичів, ви будете раді гостям.

Риби

Цього дня варто допомагати людям, котрі опинилися у скрутній ситуації, і взагалі робити добрі справи — саме це виходить у вас особливо добре. Багато Риб беруть участь у благодійних акціях. Деякі представники знака присвятять велику частину дня вирішенню чужих проблем. Про ваші інтереси подбають близькі люди, вони зроблять все можливе, щоб виконати якісь ваші давні бажання. Друга половина дня — слушний час для інтелектуальної діяльності, самоосвіти, будь-яких занять, що сприяють розширенню кругозору.

За Східним гороскопом 30 квітня — це ще й день Земляного (Дотепного) Коня, нагадують на сайті «Метеопрог».

Дотепний (Земляний) Кінь — істота, яка надзвичайно любить природу. Тому сьогодні ви набагато краще почуватиметесь на свіжому повітрі в сільській місцевості, ніж у місті.

Кінь дуже цінує дружбу і завжди готовий допомогти іншим. Існує дуже мало причин, через які Кінь не виконає чиєсь прохання. Серед таких обставин — зв'язок з великими грошима (Кінь не любить втручатися у фінансові справи оточуючих) та можливість отримання фізичної шкоди для себе. Крім того, сьогодні буде дуже важко залишатися на місці. Енергія Чемного Коня буквально буде підштовхувати вас вперед, робити справи, за які ви іншого дня двічі подумали б, чи варто братися.

«Поїхати в спонтанну екскурсію, взяти в роботу новий проєкт, признатися в коханні нарешті — все це для вас буде сьогодні без проблем. Не дивуйтеся, якщо ви або самі будете брати участь в подібному, або це відбуватиметься з іншими, але на ваших очах. Якщо ви одружені, то зробіть вдома для своїх друзів невеличку зустріч в камерній обстановці. Якщо ж ви самотні, то не сидіть вдома і не бийте байдики, а йдіть кудись, але обов'язково туди, де вам будуть раді», — рекомендують знавці Східної астрології.

Нагадаємо, раніше астрологи вказали на знаки Зодіака, для яких травень, що наближається, буде напрочуд вдалим.

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