Найкращий час для успіхів у коханні та роботі: названо дні сили у травні 2023 року

Травень — улюблений місяць для багатьох людей. Чудова погода, свіжа зелень, спів птахів — все це робить його одним із найприємніших періодів року. Більшість людей планує на травень щось важливе, але для цього потрібно точно знати, в які дати це зробити вигідніше.

Про те, які дні вважаються «днями сили» у травні, розповідає сайт з гороскопами.

6.05. Максимум потоку Ета-Акваріди Оскільки метеорний потік виходить із сузір'я Водолія, ця доба — чудовий період, щоб зайнятися розумовою роботою, яка потребує чималих інтелектуальних витрат. Можна готуватися до іспитів, вивчати іноземні мови, або ж проходити співбесіду. Завдяки потужній творчій енергії дня нові знайомства будуть заряджені позитивом та натхненням до подальшого розвитку стосунків. Тому не варто пропускати такий вигідний шанс, щоб привнести щось хороше у своє життя.

7.05. Венера входить до сузір'я Раку Планета кохання входить на знак Раку 7 травня й перебуватиме там до 4 червня. Якщо ви досі самотні, тоді варто відкласти всі другорядні справи, щоб цілком присвятити себе пошукам другої половинки. Венера дуже любить цей водяний знак й готова розкрити всі свої здібності заради нашого блага. Не бійтеся фліртувати, знайомитись, робити перший крок. Більшість людей 7 травня дуже легко йдуть на контакт. Привабливість цієї доби зросте до максимуму, тому зачарувати людину, що сподобалася, не складе труднощів.

15.05. Вихід Меркурія з ретроградності Після тритижневого періоду ретроградності могло накопичитися чимало проблем у діловій сфері, але тепер все піде інакше. Меркурій повертається у своє директне становище, що миттєво вивільняє масу енергії для нормалізації фінансової сторони життя. Крім того, стане легше домовлятися з діловими партнерами, вирішаться негаразди, пов'язані з логістикою та переїздами.

16.05. Юпітер входить у сузір'я Тельця З цієї дати газовий гігант Юпітер починає рух за знаком Тельця. Це сприятливий час і вигідне становище потужної планети, що дає безліч привілеїв. Юпітер більше не затьмарюватиме наші думки і внесе ясність у багато питань. У людях з'явиться здоровий практицизм, властивий Тельцю. Саме тому 16 травня можна назвати днем сили. Негатив розвіється, несучи із собою тяжкі спогади та тривоги.

20.05. Марс переходить на знак Лева Червона планета входить у вогняне сузір'я Лева, в якому почувається просто чудово. Час сильної енергії, яка буквально циркулюватиме у просторі. Крім того, Марс дає потужний поштовх для мотивації в роботі, допомагає знайти найкоротші шляхи для вирішення найскладніших завдань.

21.05. Марс в опозиції з Плутоном Зазвичай ці дві планети змагаються, але 21 числа вони опиняться в опозиції. Це означає, що Марс і Плутон працюватимуть на нас. Очікується активний яскравий день, який може принести позитивні зміни. Не до всіх ми будемо готові, але зрештою зрозуміємо, що це був аванс від Всесвіту, оцінити який і зрозуміти відразу було неможливо.

Астрологи вважають, що є люди, які майже ніколи не втрачають шанс, який дає доля. Завдяки цьому, а також своїй волі та працездатності їм завжди щастить у житті.

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