Першотравнева атака на Україну: всі ракети та дрони у небі над Києвом знищено, — КГВА (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 1 травня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Також були задіяні дрони-камікадзе. Повітряна тривога почала ширитися Украъною після 3 години ночі з Харківської та південних областей. Після четвертої години повітряну тривогу оголосили і в західних областях, вона охопила всю Україну.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації — дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

«Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15!» — зазначив він.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці тривога тривала близько трьох годин.

«Рашисти вкотре атакували комплексно — одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються. За оперативними зведеннями на зараз — жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Під час тривоги багато киян використовували метрополітен як укриття.

Напередодні пізно ввечері у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, через ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровщини в ніч на 1 травня травмовано 25 людей, серед них троє дітей.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Була пожежа, її загасили. Зачепило 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів освіти, 5 магазинів.

Під час нічної атаки Павлоград також зазнав обстрілів.

Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні повідомив, що минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

«Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону», — йдеться у повідомленні.

Так, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське, успіху не мав.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10», а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.

«Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК „вагнер“, до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі. Так званим керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», 28 квітня росіяни обстріляли багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу загинуло 23 людини.

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