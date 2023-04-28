Ракетна атака російських людожерів по Україні: загинуло 5 людей, ще 8 травмовано

У п'ятницю, 28 квітня, близько четвертої ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Повітряні сили знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь», — додали у Генштабі.

Зафіксовано два влучання в Умані — у дев’ятиповерхівку та складські будівлі. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та вісьмох травмованих через ракетний удар, повідомив керівник Черкаської ОВА Табурець.

В Умані триває рятувальна операція.

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що дві російські ракети пошкодили три багатоповерхівки. Постраждалим надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Маємо перекрити кисень росіянам. Санкції повинні стосуватися тих країн, які допомагають росії купувати західні чіпи для виробництва ракет в обхід обмежень», - написав під відео голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула жінка та трирічна дитина. Про це повідомив очільник міста Філатов.

«Пів ночі не сплю. „Високоточниє“ під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинули молода жінка та трирічна дитина», — написав мер.

В Дніпрі зруйновано приватний будинок. Окрім загиблих жінки та дитини, троє людей постраждали.

За даними КМВА, цієї ночі в небі над Києвом збито 11 крилатих ракет та 2 БПЛА.

Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

«Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що останній ракетний обстріл Києва був 9.03.2023 — 51 день тому.

«Дякую силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Ще раз звертаюся до киян і буду повторювати ці слова постійно — не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!», — написав Попко.

На Київщині в місті Українка внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий будинок. Відомо про двох постраждалих, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Під час ракетного обстрілу Києва 9 березня над столицею збили 10 ракет.

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