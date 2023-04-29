В Умані завершено рятувальні роботи: названо остаточну кількість жертв варварського обстрілу міста

В Україні завершено пошуково-рятувальну операцію в Умані після ракетної атаки росії. Силами рятувальників, поліцесьйких та волонтерів з-під завалів вдалося врятовати 17 осіб. Залучали важку техніку та спецзасоби. Про це повідомив міністр внітрішніх справ України Ігор Клименко.

«Внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих — шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)», — йдеться у повідомленні МВС.

Міністр зазначив, що слідчі управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, та криміналісти Головного слідчого управління Національної поліції ідентифікували всі 23 тіла. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.

Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих. Очільник МВС подякував всім службам, які доклали зусиль для пошуку людей та ліквідації наслідків теракту та небайдужим уманчанам, які долучилися до розбору обваленого будинку.

«Мої щирі співчуття близьким загиблих. Ми покараємо це зло. Ми не дозволимо йому зростати. Ми обов’язково вистоїмо та переможемо», — прокоментував міністр.

Як писали «ФАКТИ», в Умані від ракетного обстрілу загинув відомий музикант Володимир Макаровський. Він був співавтором пісень Джамали.

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