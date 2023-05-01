Суд заборонив здавати сперму: донор із Нідерландів став батьком щонайменше 600 дітей

Суд у Гаазі розглянув незвичайну справу — чоловік був настільки активним донором сперми, що став біологічним батьком щонайменше 600 дітей у різних країнах світу. Тепер йому в судовому порядку заборонили продовжувати займатися донорством. Зроблено це в інтересах сімей, які вже скористалися його послугами для штучного запліднення.

Про донора відомо, що йому 41 рік і його звуть Джонатан. Якщо він порушить судову заборону, йому доведеться заплатити штраф у 100 тисяч євро. У таку суму Джонатану обійдеться навіть спроба знову надати свою сперму клініці або потенційним батькам.

Цікаво, що активного голландця вже судили 2017 року. Тоді з'ясувалося, що його сперму використали десятки разів, унаслідок чого на світ з'явилися понад 100 дітей. Джонатану тоді заборонили співпрацювати з клініками в Нідерландах. Він знайшов вихід — зв'язався з однією клінікою в Данії, у якої є клієнти по всьому світу. Але і цього голландцеві здалося недостатньо — він став надавати свої послуги через інтернет.

Чому суд заборонив Джонатану продовжувати донорську діяльність? Закон у Нідерландах свідчить, що один донор не повинен ставати батьком понад 25 дітей у 12 сім'ях. Це пов'язано з ризиком, що в майбутньому його діти, не знаючи про спорідненість, можуть вступити один з одним у статевий зв'язок або створити близькоспоріднені сімейні союзи.

Позов проти Джонатана подали організація, які захищають права дітей донорів, і одна з жінок, яка вдалася до штучного запліднення з використанням його сперми.

У своєму рішенні суддя Тера Хесселінк наголосила, що всі пов'язані з Джонатаном батьки раптово виявили — їхні діти є частиною величезної родинної мережі, що охоплює сотні зведених братів і сестер. Люди не давали згоди на це.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ізраїльтянка хоче відсудити доньку в найстаршої мами України, яка після штучного запліднення народила в 65 років.

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