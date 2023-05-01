«Будемо говорити правду»: Майк Пенс дав свідчення про Трампа і штурм Капітолія

Понад сім годин колишній віцепрезидент США Майк Пенс давав свідчення федеральним присяжним засідателям у Вашингтоні в рамках кримінального розслідування щодо Дональда Трампа. 45-го президента США звинувачують у спробах скасувати результати президентських 2020 року й оголосити себе їхнім переможцем. 63-річний Пенс є головним свідком.

Допит колишнього віцепрезидента проходив за зачиненими дверима. Пенса викликали на нього повісткою. Він давав свідчення під присягою.

Адвокати Трампа всіляко намагалися перешкодити цьому. Вони вказували на те, що Пенс у січні 2021 року, коли стався штурм Капітолія, все ще був віцепрезидентом. Отже, у нього є імунітет Конгресу. Однак усі їхні спроби оскаржити повістку провалилися.

Нагадаємо, розслідування триває вже понад два роки. Його веде спеціальний прокурор Джек Сміт, колишній прокурор із воєнних злочинів. Його призначив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Сміт і його команда намагаються довести, що Трамп із соратниками порушив федеральний закон, намагаючись оскаржити перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року. Це призвело до штурму Капітолія. Прихильники Трампа хотіли перешкодити Конгресу затвердити підсумки виборів і оголосити Байдена обраним президентом.

Пенс як віцепрезидент був головою Сенату (верхня палата Конгресу США — Авт.). Трамп чинив на нього тиск. Він стверджував, що Пенс має право за законом відмовитися затвердити результати виборів.

Майк Пенс відмовився зробити це. Рішення віцепрезидента розгнівало Трампа. Виступаючи 6 січня 2021 року перед своїми прихильниками у Вашингтоні, Трамп назвав Пенса боягузом.

На штурм Капітолія натовп ішов із криками: «Повісити Майка Пенса!«

Що розповів колишній віцепрезидент федеральним присяжним, поки що не відомо. Напередодні Пенс заявив журналістам: «Ми будемо дотримуватися закону, ми будемо говорити правду».

«Історія подій, яку я розповідав американцям по всій країні… це і буде історія, яку я розповім великому журі», — пообіцяв він.

Раніше Пенс публічно говорив про тиск з боку Трампа. Він також звинуватив його в тому, що той наразив на небезпеку його сім'ю та інших людей, які перебували в Капітолії.

Примітно, що днями в американських ЗМІ з'явилася інформація про плани Майка Пенса висунути власну кандидатуру на пост президента на виборах 2024 року. Це робить його прямим конкурентом Дональда Трампа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що сказав Трамп після свого арешту.

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