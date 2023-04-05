«Ми — нація в занепаді»: що ще сказав Трамп світу після свого арешту

45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа було звільнено з-під формального арешту після пред'явлення звинувачень без жодних обмежень. Наступне судове засідання призначене на 4 грудня. Максимальний термін ув'язнення, який може загрожувати Трампу, становить 136 років. Політик не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів. Того ж дня він вилетів із Нью-Йорку до своєї резиденції у Флориді. Після повернення додому він звернувся до своїх прихильників із промовою. Пряму трансляцію вів The Telegraph .

«Це втручання у вибори. Я ніколи не думав, що в Америці може статися щось подібне. Єдиним злочином, який я вчинив, був безстрашний захист нашої країни від тих, хто прагне її знищити «, — заявив політик.

Трамп також назвав справу проти нього «образою для країни» і наполягав, що не чинив жодного злочину і взагалі ніколи не роби нічого незаконного. Він також накинувся на суддю Елвіна Бреґґа, який розглядав його кримінальну справу, назвавши його «справжнім злочинцем». На його думку, витік інформації в пресу має призвести до судового переслідування або принаймні до його відставки.

«Ви хочете отримати президента Трампа за всяку ціну. Як виявляється, усі, хто вивчав цю справу… кажуть, що в ній немає злочину і її ніколи не слід було порушувати. Ніколи не мала бути розпочато … Це образа для нашої країни, і світ уже сміється з нас» , — сказав Трамп.

За його словами, демократи «шпигунили» за ним.

«Із самого початку демократи шпигували за моєю кампанією. Пам'ятаєте це? Вони атакували мене потоком шахрайських вигадок. росія, росія, росія… Україна, Україна, Україна…» , — сказав він. Трамп заявив, що не допустив би ескалації конфлікту між Україною та росією, якби він був президентом: «Всі ці життя могли бути врятовані, всі ці чудові міста продовжували б існувати», — заявив Трамп.

Також він вважає, що адміністрація Байдена веде мир до ядерної війни. За словами політика, він не допустив би зближення Ірану, росії та Китаю, які можуть об'єднатися у коаліцію. Також 45-ий американський президент назвав вихід США з Афганістану найпринизливішим моментом в історії своєї країни.

Трамп також вважає, що Америка занепадає, але висловив упевненість, що вона знову стане великою.

«Ми — нація в занепаді… США прямує в пекло… Країна в руїнах… Валюта руйнується… Інфляція продовжує зростати. І тепер ці радикальні ліві безумці хочуть втрутитися у наші вибори, використовуючи правоохоронні органи. Ми не можемо цього допустити. Однак я не сумніваюся, що ми зробимо Америку знову великою», — заявив Трамп.

Раніше ФАКТИ повідомили, що 76-річний Дональд Трамп подав офіційну заявку на участь у наступних президентських виборах у США. Нагадаємо, їх заплановано на 5 листопада 2024 року. Трамп знову має намір балотуватися на пост президента від Республіканської партії. Кримінальне переслідування цьому не перешкодить.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram