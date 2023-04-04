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«Не можу повірити, що це відбувається в Америці»: Трамп про рішення суду його заарештувати

22:14 4 квітня 2023
Дональд Трамп у будівлі суду
Політик називає справу проти нього політично вмотивованою

45 президента США Дональда Трампа взяли під варту в офісі окружного прокурора Манхеттена, повідомляє CNN. Незабаром Трампа, який добровільно прибув 3 квітня до Нью-Йорку, доставили до зали суду, де йому будуть пред'явлені офіційні звинувачення у фінансових махінаціях. До речі, Трамп — перший в історії США президент (діючий чи колишній — Авт.), якому пред'явлені кримінальні звинувачення. У звинуваченнях — понад 30 пунктів, один із них стосується виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про передбачуваний сексуальний зв'язок із Трампом у 2016 році. Окружна прокуратура Манхеттена вважає, що екс-президент порушив виборче законодавство, використавши гроші із передвиборчого фонду.

Сам Трамп назвав рішення про свій арешт «сюрреалістичним». Про це політик написав у Truth Social, прямуючи до офісу окружного прокурора Манхеттена та суду перед висуненням звинувачень, інформує CNN.

«Слідкую на Нижній Манхеттен, до будівлі суду. Здається таким сюрреалістичним — вау, вони збираються мене заарештувати. Не можу повірити, що це відбувається в Америці. Зробимо Америку великою знову», — написав Трамп.

Політик приїхав до будівлі суду в кортежі з десятка машин та з охороною, як і належить колишньому президентові. Біля суду зібралися численні прихильники та противники Трампа, а також журналісти. Прилегла територія була оточена поліцією та співробітниками Секретної служби, яка охороняє Трампа.

Незважаючи на численні запити та інтерес з боку журналістів, суд не дозволив вести пряму трансляцію із зали засідань, дозволивши фотографам зробити кілька знімків перед початком слухань.

Нагадаємо, Трамп висунув свою кандидатуру на пост президента на виборах у 2024 році. Кримінальне переслідування цьому не завадить.

Раніше ФАКТИ повідомили, що президент США Дональд Трамп, компанію якого суд раніше визнав винною в систематичному обмані податкової служби, розмістив у власної соціальної мережі Truth Social заяву про те, що його заарештують. Він закликав своїх прихильників до масових протестів.

*Фото CNN

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