Брюс Вілліс та Демі Мур стали дідусем і бабусею
Зірки Голлівуду Брюс Вілліс та Демі Мур стали дідусем і бабусею. Їхня старша дочка Румер Вілліс народила дочку. Малятко з'явилося на світ 18 квітня, проте її 34-річна мама поділилася радісною звісткою тільки тепер.
«Ти — справжня магія. Народилася вдома, у вівторок, 18 квітня. Ти більше, про що ми колись мріяли», — написала Румер в інстаграмі та розмістила там першу фотографію Луетти Айлі Томас Вілліс. Саме так назвали онуку Брюс та Демі.
Батько дитини — лідер гурту Vista Kicks Дерек Річард Томас. Румер і музикант тривалий час приховували свій роман і лише восени офіційно підтвердили стосунки.
Як вже повідомляли «ФАКТИ», Брюс Вілліс був змушений завершити кар'єру через тяжку хворобу. Він страждає на лобно-скроневу деменцію. І хвороба, на жаль, прогресує.
Примітно, що знаменитого актора оточують лише представниці прекрасної статі. У шлюбі з Демі Мур народилися три дочки. Друга дружина Брюса Емма Гемінґ теж подарувала йому двох дочок. А тепер ще на світ з'явилася внучка.
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