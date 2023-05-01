Зірки Голлівуду Брюс Вілліс та Демі Мур стали дідусем і бабусею. Їхня старша дочка Румер Вілліс народила дочку. Малятко з'явилося на світ 18 квітня, проте її 34-річна мама поділилася радісною звісткою тільки тепер.

«Ти — справжня магія. Народилася вдома, у вівторок, 18 квітня. Ти більше, про що ми колись мріяли», — написала Румер в інстаграмі та розмістила там першу фотографію Луетти Айлі Томас Вілліс. Саме так назвали онуку Брюс та Демі.

Румер Вілліс

Батько дитини — лідер гурту Vista Kicks Дерек Річард Томас. Румер і музикант тривалий час приховували свій роман і лише восени офіційно підтвердили стосунки.

Річард Томас та Румер Вілліс

Як вже повідомляли «ФАКТИ», Брюс Вілліс був змушений завершити кар'єру через тяжку хворобу. Він страждає на лобно-скроневу деменцію. І хвороба, на жаль, прогресує.

Примітно, що знаменитого актора оточують лише представниці прекрасної статі. У шлюбі з Демі Мур народилися три дочки. Друга дружина Брюса Емма Гемінґ теж подарувала йому двох дочок. А тепер ще на світ з'явилася внучка.

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