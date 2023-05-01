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«Час отаманщини»: Ігор Ейдман — про передчуття громадянської війни в росії

14:02 1 травня 2023
Ігор Ейдман
Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман вважає, що після нових поразок армія росії і ПВК можуть почати воювати між собою, ділячи ресурси та звалюючи один на одного відповідальність.

«Передчуття громадянської війни. Хоча яке передчуття. Перші ознаки вже очевидні, — пише Ігор Ейдман у соцмережах. — А драйвером її став євген пригожин. Він вже відкрито збунтувався проти військового керівництва.

пригожин заявив, що якщо не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», ПВК залишить позиції в Бахмуті та оголить фронт. Так і написав шойгу, а потім повідомив про це місту та світу.

В умовах воєнного часу така загроза називається заколотом. Якби це сталося в будь-якій армії під час Першої чи Другої світової війни, це була б екстраординарна надзвичайна ситуація. Подібний бунтівник з числа військового керівництва був би негайно заарештований і, найімовірніше, розстріляний.

А ось під час громадянської війни така поведінка польових командирів цілком буденна: оголив фронт, пішов у тил, підняв заколот, вдарив по своїх конкурентах.

пригожин, кадиров та різні ПВК, що конфліктують з керівництвом армії та один з одним, відкривають у росії час отаманщини, тобто «домінування неконтрольованих збройних формувань в умовах відсутності чи недостатності державної влади». А це і є найнебезпечніша форма Громадянської війни.

Пам'ятайте гасло Леніна: «Перетворимо імперіалістичну війну у війну громадянську». Ще один лисий у кепочці на броньовичку «може повторити».

Наступний крок — військові сутички між армійськими частинами та ПВК Вагнера. Вони можуть початися після нових поразок російської армії, коли лампаси і найманці намагатимуться звалювати один на одного відповідальність і ділити ресурси, що тануть.

"Перечуття громадянської війни" С.Далі

PS. На відомій картині Сальвадора Далі «Перечуття громадянської війни», виявляється, зображена епохальна сутичка між головою пригожина і дупою шойгу або навпаки, але це нічого не змінює, зрозуміти, де в них що, все одно неможливо".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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