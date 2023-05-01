37.45 / 37.98 40.96 / 41.73
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Гидко дивитися: у Мережі почали відписуватись від Наді Дорофєєвої

16:13 1 травня 2023
Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно похизувалася коштовним подарунком від коханого, потрапила у черговий скандал. Її шанувальники обурилися фото, яке виклала Надя на своїй сторінці у соціальній мережі. На світлині Дорофєєва разом зі своїм коханим Мішею Кацуріним у досить відвертий спосіб вітають один одного з успіхом свого спільного кліпу «Щоб не було».

- 13 мільйонів на YouTube, дякуємо кожному, — написала Надя.

Нагадаємо, кліп з ліричною піснею вийшов у грудні 2022 року. Дорофєєва тоді зізнавалася, що ліками у складні часи для них з Мішею стала любов та музика. А пісню вони написали разом.

- Щось Надія втратила почуття реальності, не на часі то, — написали у коментарях під фото пари.

- І що ви хотіли показати? — питали співачку. — Відсутність виховання і пробачте мозку.

- Відписуюсь… гидко дивитися, — написали Наді. — Не кохання, а показуха якась. Не здивуюсь якщо скоро розійдетесь.

Відреагувала на негатив на свою адресу і Надя, чим ще більше образила шанувальників.

- Дурні, та і годі! — написала вона на адресу підписників.

- Надія висміює коментарі і не думає, що на неї підписані мільйони дівчаток для яких вона кумир, — образилася шанувальниця. — Вона моделює аморальну поведінку і їй навіть це подобається…

Відреагував на фото, навіть, відомий хореограф Євген Кот, який залишив короткий коментар: «Сором! У наші часи такого не робили».

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська співачка підписала контракт з американським лейблом.

Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Календар городника

У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни

Джейсон Сантана

Замість привітання — у щелепу: відео скандального нокауту на 4-й секунді бою

В салоні SsangYong Tivoli

Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

Миття пралки

Тільки не лимонна кислота! Чим краще очистити пральну машину від накипу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту