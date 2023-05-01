Гидко дивитися: у Мережі почали відписуватись від Наді Дорофєєвої

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно похизувалася коштовним подарунком від коханого, потрапила у черговий скандал. Її шанувальники обурилися фото, яке виклала Надя на своїй сторінці у соціальній мережі. На світлині Дорофєєва разом зі своїм коханим Мішею Кацуріним у досить відвертий спосіб вітають один одного з успіхом свого спільного кліпу «Щоб не було».

- 13 мільйонів на YouTube, дякуємо кожному, — написала Надя.

Нагадаємо, кліп з ліричною піснею вийшов у грудні 2022 року. Дорофєєва тоді зізнавалася, що ліками у складні часи для них з Мішею стала любов та музика. А пісню вони написали разом.

- Щось Надія втратила почуття реальності, не на часі то, — написали у коментарях під фото пари.

- І що ви хотіли показати? — питали співачку. — Відсутність виховання і пробачте мозку.

- Відписуюсь… гидко дивитися, — написали Наді. — Не кохання, а показуха якась. Не здивуюсь якщо скоро розійдетесь.

Відреагувала на негатив на свою адресу і Надя, чим ще більше образила шанувальників.

- Дурні, та і годі! — написала вона на адресу підписників.

- Надія висміює коментарі і не думає, що на неї підписані мільйони дівчаток для яких вона кумир, — образилася шанувальниця. — Вона моделює аморальну поведінку і їй навіть це подобається…

Відреагував на фото, навіть, відомий хореограф Євген Кот, який залишив короткий коментар: «Сором! У наші часи такого не робили».

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська співачка підписала контракт з американським лейблом.

Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

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