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Надя Дорофєєва похизувалася коштовним подарунком від коханого на день народження

16:45 21 квітня 2023
Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка зібралася на гастролі до США, 21 квітня святкує день народження. Артистці виповнилося 33 роки.

«Я завжди кажу, що моя улюблена з власних пісень — нова, яка ось-ось вийде. Так і з віком. Привіт, 33», — написала з цього приводу Надя в інстаграмі.

Надя також похизувалася подарунками від коханого — ресторатора Михайла Кацуріна. Поки іменинниця спала, чоловік просто до ліжка приніс шикарний букет квітів.
«Квіточка народилася», — підписав він фото з коханою.

А також Надя похизувалася коштовним подарунком. Поруч з букетом була коробка від відомого світового ювелірного бренду. Проте, що саме отримала в подарунок, Надя розкривати не стала.

Тим часом в мережі з’явилися чутки, що Дорофєєва і Кацурін готуються до весілля. У Наді на пальці помітили каблучку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дорофєєва не так давно офіційно розлучилася з Володимиром Дантесом.

Він будує стосунки з колишньою дружиною Кацуріна — Дашею.

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