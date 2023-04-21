Надя Дорофєєва похизувалася коштовним подарунком від коханого на день народження

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка зібралася на гастролі до США, 21 квітня святкує день народження. Артистці виповнилося 33 роки.

«Я завжди кажу, що моя улюблена з власних пісень — нова, яка ось-ось вийде. Так і з віком. Привіт, 33», — написала з цього приводу Надя в інстаграмі.

Надя також похизувалася подарунками від коханого — ресторатора Михайла Кацуріна. Поки іменинниця спала, чоловік просто до ліжка приніс шикарний букет квітів.

«Квіточка народилася», — підписав він фото з коханою.

А також Надя похизувалася коштовним подарунком. Поруч з букетом була коробка від відомого світового ювелірного бренду. Проте, що саме отримала в подарунок, Надя розкривати не стала.

Тим часом в мережі з’явилися чутки, що Дорофєєва і Кацурін готуються до весілля. У Наді на пальці помітили каблучку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дорофєєва не так давно офіційно розлучилася з Володимиром Дантесом.

Він будує стосунки з колишньою дружиною Кацуріна — Дашею.

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