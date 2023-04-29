«Для мене це шанс»: українська співачка підписала контракт з американським лейблом та презентувала новий трек

Співачка SHADU, яка нещодавно відсвяткувала день народження благодійним концертом, розповіла своїм шанувальникам новину, що сколихнула її соціальні мережі. Вона підписала контракт з відомим американським лейблом, який взяв у роботу англомовний альбом артистки з метою популяризації.

«У вересні вийшов мій перший англомовний альбом EP Gravity. Через деякий час мені в дірект інстаграму надійшло повідомлення від лейбла про те, що дуже подобається моя музика і вони хотіли б співпрацювати зі мною! — розповіла SHADU „ФАКТАМ“ — Спочатку я не повірила своїм очам! Я була в шоці! Як таке може бути, що мені, українській співачці, написав американський лейбл? Кілька днів я перетравлювала цю інформацію і думала, що це просто фейк! Але все виявилося реальним! Я відправила їм демку з моєї нової пісні, і ось, сьогодні вже вийшла моя пісня „Appologize“ на американському лейблі!»

«Для мене це шанс заявити на світовому музичному ринку про те, що Україна має круту якісну музику! " - каже SHADU

Для SHADU співпраця із лейблом дозволить максимально ефективно популяризувати творчість та привернути увагу до українських артистів.

«Для мене це шанс заявити на світовому музичному ринку про те, що Україна має круту якісну музику! Це шанс ще раз привернути увагу до моєї країни, а це під час війни з росією дуже важливо! Ми повинні кожен на своєму фронті боротись із ворогом!» — додала SHADU.

Нагадаємо, одну з найяскравіших своїх композицій Stand With Ukraine співачка присвятила перемозі України.

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