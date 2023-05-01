«росія як джерело агресії не закінчиться зі зникненням путіна… Навальний і Ходорковський готові криваво боротися за імперію», — Голобуцький

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що російська «еліта в екзилі» продовжить боротьбу за імперію і після путіна

«Шендерович про перспективи «на після війни»: «Російський ліберал з українцем сьогоднішнім — ми партнери до першого повороту. До повалення путіна. До припинення війни з Україною. До перемоги України у цій війні. Ось тут ми єдині. Щоб путіна не було, а росія була», — пише Олексій Голобуцький у соцмережах. Хто б як до Шендеровича не ставився, навіть дуже добре за старою пам`яттю, але ось тут він правий: «хороші руські» категорично проти планів та устремлінь України та союзників демонтувати росію таку і негайно проголосять нас ворогами, як тільки путіна не стане і світ візьметься за росію.

Ми повинні це чітко усвідомити: росія як джерело агресії не закінчиться зі зникненням (будь-яким чином) путіна. Ані Навальний, ані Ходорковський, ані вся теперішня «еліта в екзилі» у Європах та Еміратах не погодяться на владу в сильно урізаній, не імперській росії. І готові криваво боротися за імперію (про що насправді неодноразово заявляли: різними словами, у різних ситуаціях).

Тому для нас та союзників вкрай бажано, щоб усіх цих російських лібералів не було. Чи путинський режим їх перемеле, чи під ніж кадировця чи кувалду правовірного вагнерівця потраплять, ФСБ «Новічком» почастує… Не принципово.

Принципово для нас — щоб, коли зникне путін, соціально-політичний ландшафт росії був гладким і порожнім, як холодильник алкаша після вчорашнього. Щоб там залишилася інтелектуальна та духовна пустеля — без чергових пророків ідеї російського месіанства, без носіїв імперських амбіцій, без проповідників великого руського міра. Звичайна країна обивателів, максимум амбіцій у яких — спокійне життя в достатку і без руйнівної гризні із сусідами".

Фото із соцмереж

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