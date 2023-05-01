У Бундестазі заявили про загрозу втручання росії в європейські вибори 2024 року: що кажуть німецькі політики

Група депутатів німецького Бундестагу, представники трьох політичних партій, що входять до коаліції — «Соціал-демократів», партії «Зелених» і «Вільної демократичної партії», заявили про загрозу втручання росії у вибори до Європейського парламенту в 2024 році. Євродепутати закликали посилити поінформованість німецького суспільства щодо такої загрози та закликали протидіяти їй. Як зазначили політики, на рівні ЄС уже ведеться робота щодо такої протидії. Відповідні заяви німецькі політики зробили у коментарі Guildhall.

Парламентарій від «Соціал-демократичної партії», член комітету з внутрішніх справ Німеччини Улі Гретч заявив про загрозу російського втручання у вибори у 2024 році та наголосив, що зараз ведеться робота на рівні ЄС для протидії такому втручанню.

«Ми зіткнулися з викликом російського втручання у наші федеральні вибори у 2021 році. Ми добре пам'ятаємо досвід США на президентських виборах, і ми бачимо цю загрозу щодо виборів у 2024 році. Ми співпрацюємо з іншими країнами ЄС щодо протидії російському втручанню в європейські вибори, ми працюємо над тим, що необхідно зробити для протидії» , — заявив політик.

Депутат німецького Бундестагу від партії «Зелених», член комітету з іноземних відносин Робін Вагнер заявив, що втручання в демократичні процеси є частиною стратегії росії, такі дії робляться системно, а загроза втручання в європейські вибори в 2024 році є серйозним викликом.

«Ми знаємо про методи роботи росії — втручання у вибори та демократичні процеси, кампанії з дезінформації, спроби дестабілізації західних держав, все це частина їхньої стратегії. Ми вже стикалися з такими ворожими процесами у минулому. Все це задіяне росією прямо зараз і, безумовно, загроза втручання у вибори до Європарламенту у 2024 році — великий виклик», — заявив політик.

За його словами, дезінформація запускається в соціальних мережах, потім її підхоплюють деякі політики або політичні групи.

«Це недопустимо. Ми повинні посилити нашу здатність ефективно протидіяти такому втручанню» , — підсумував Робін Вагнер.

Представник від «Вільної демократичної партії», член комітету з питань оборони Маркус Фабер заявив про необхідність розширювати свідомість громадянського суспільства у Німеччині щодо загрози російського втручання у європейські вибори.

«Усвідомлення загрози — перший крок до стійкості. Я вважаю, що після російського втручання у вибори у США кілька років тому, у Німеччині обізнаність громадянського суспільства про цю загрозу була на дуже високому рівні. Два роки тому на парламентських виборах у Німеччині я вважаю, що розуміння загрози було також на потрібному рівні. Але сьогодні, за наявності таких глобальних викликів, як війна чи кліматичні проблеми, я вважаю, що, можливо, обізнаність німецького суспільства про загрозу російського втручання (у вибори до Європарламенту у 2024 році — Авт .) не на тому рівні, на якому була раніше. Але загроза тут, вона є (…)» , — сказав політик.

Раніше ФАКТИ процитували французького військового історика П'єра Сервента, який назвав війну росії в Україні битвою світоглядів: демократії проти автократії. За його словами, західна демократія в очах путіна — це система «слабаків», тоді як він дотримується культу маскулінності, як колись у КДБ, який мав єдиний вибір — між домінуванням і підпорядкуванням.

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