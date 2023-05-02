Місяць важливих подій: Анжела Перл розповіла, що чекає у травні 2023 року на кожен знак зодіаку

Травень 2023 року буде місяцем важливих астрологічних подій, які багато в чому суперечать одна одній. Почавшись зі з'єднання Сонця з Меркурієм, яке збігатиметься з переходом Плутона в ретроградний рух і доповниться місячним затемненням, цей місяць створить багато суперечностей та трансформацій у житті всіх знаків зодіаку, попереджають астрологи.

Тому відома астрологиня родом з України Анжела Перл вирішила дати поради представникам кожного зі знаків зодіаку, які допоможуть подолати важкий період та спрямувати вплив планет у позитивне русло.

Овен

Цей місяць стане для Овнів вирішальним, оскільки саме в травні вони підіб'ють під важливим п'ятнадцятирічним циклом свого життя. Чи вдасться його завершити на позитиві та підвести межу, за яку більше не доведеться повертатися та чіплятися за своє минуле, залежить від вас самих. На думку Анжели Перл, для енергійних та оптимістично налаштованих Овнів це не стане великою проблемою.

Телець

Тільцям в останній весняний місяць несподівано посміхнеться успіх. Вони зможуть позбавитися всього негативу, залишивши його в минулому, і легко перейти на оптимістичну хвилю. Головне, потім на ній утриматись і зуміти гармонізувати своє життя. Для цього намагайтеся прислухатися до своєї інтуїції, а не до порад оточення.

Близнюки

Початок травня буде для Близнюків вирішальним. З одного боку, ви докладатимете неймовірних зусиль для гармонізації свого життя. З іншого боку, досить сильним виявиться негативний вплив Плутона, який розгорнувся в ретроградний рух і управляє таємними помислами душі. Велика ймовірність, що він розкриє не найкращі ваші якості.

Рак

Представники цього знака зодіаку, які на чільне місце ставлять сімейні цінності і традиції, ризикують надовго застрягнути в минулому. Тому основним завданням для Раків є боротьба зі своїми прив'язками до минулого, які можуть нести негатив у ваше життя. У травні настав час назавжди їх позбутися, а можливо, навіть розірвати стосунки, що зжили себе.

Лев

Сприятливий період настає для Левів, які у своїй професійній сфері можуть легко створити новий колектив, зайняти у ньому провідні позиції та розпочати новий етап життя та творчості. У особистих відносинах також можливі зміни, розрив старих, безперспективних зв'язків, набуття свободи, нові романтичні знайомства.

Діва

У Діви у травні відкриваються двері нових можливостей у творчості, захопленнях та хобі, які згодом можуть перерости у серйозний бізнес. Фінансова удача зумовлена конфігурацією зірок, що впливають на ваше життя, але важливо її не злякати песимістичним настроєм.

Терези

Для Терезів у травні настає час змін, які будуть дуже сприятливими, хоч і несподіваними. Ретроградний Плутон наділить вас сміливістю, впевненістю у собі, усвідомленням власної індивідуальності. Сміливо беріться за ті справи, які здадуться вам перспективними — удача не забариться.

Скорпіон

Трансформація свідомості Скорпіона та поступові зміни у житті почнуть спостерігатися невдовзі після місячного затемнення. До цього Скорпіонам треба бути готовими і не намагатися протистояти подіям, побоюючись зачинити двері в минуле. Наберіться терпіння і намагайтеся контролювати свої емоції стосовно близьких людей.

Стрілець

Енергійні та активні Стрільці, які не терплять нудьги і завжди прагнуть пригод, перенесуть період трансформації та оновлення значно легше за інші символи. Вони можуть навіть не помітити впливу планет, вважаючи події, що відбуваються навколо, виключно власною ініціативою. Головне, у потоці цих подій вміти правильно розставляти пріоритети.

Козоріг

Останній весняний місяць стане доленосним для Козорогів. Вони зможуть переосмислити своє життя і звільнитися від проблем і зобов'язань, що тяжіють над ними. До завершення місячного затемнення постарайтеся не вдаватися до рішучих дій і не приймати жодних важливих рішень.

Водолій

У травні зірки вручать Водоліям удачу, це буде їхній місяць, який відкриває для них великі можливості, перспективи та фінансові потоки. Все, що раніше здавалося нездійсненним, легко втілиться у життя та принесе радість, гармонію, задоволення. Намагайтеся раціонально витрачати свої сили, щоб не перегоріти за крок від перемоги.

Риби

Для емоційних і романтичних риб настав час перестати витати в хмарах, плисти за течією і нарешті «вирулити» до якогось берега. Майбутні події місяця дають Рибам великі перспективи в особистих стосунках. Але для цього важливо назавжди зачинити двері в минуле та не забути провести роботу над помилками.

Згідно з прогнозами астрологів, деяким людям, щоб досягти своєї мети, потрібно прикласти багато зусиль. А є щасливчики, яким постійно таланить у всіх справах. Разом з тим експерти з астрології вважають, що такі люди наділені природною мотивацією постійно долати нові вершини.

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