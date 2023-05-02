Сьогодні вівторок — день приємних сюрпризів від долі для деяких знаків зодіаку, вважають астрологи.

Це час для того, щоб показати свої таланти та здібності, а також направити вплив планет у позитивне русло, пише Ukr.Media.

Овен

Навряд чи вдасться уникнути труднощів; особливо ймовірні вони у першій половині дня. Однак вплив позитивних тенденцій переважатиме, і в цілому ви залишитеся цілком задоволені тим, як мине цей день. Буде можливість застосувати якісь давно отримані знання та навички, здивувати оточення своєю ерудицією та досвідом, інформує

Добре складаються поїздки, і не важливо, з якою метою і в якій компанії ви їдете в дорогу. Можна робити невеликі покупки. У фінансових справах вас буде супроводжувати успіх.

Телець

Не все йде легко і гладко, часом проблеми виникають там, де ви їх зовсім не очікували. Деяким Тельцям доведеться займатися справами, до яких зовсім не лежить душа. Можливі несподівані пропозиції, хтось із знайомих виявить ініціативу, яку ви не зможете не підтримати.

Імовірні подарунки та сюрпризи, не виключені несподівані грошові надходження. Буде шанс укласти угоди, які пізніше принесуть прибуток, або домовитися про взаємовигідну співпрацю з якоюсь важливою особою.

Близнюки

Вдалий день, який принесе багато хорошого. Ви здатні наодинці впоратися з будь-якими справами, навіть найскладнішими, але в цьому немає потреби — поряд є люди, які готові й бажають допомогти. Майте на увазі, що спільна діяльність зближує та сприяє взаєморозумінню.

Можливі приємні знайомства, деякі з них незабаром отримають романтичне продовження, якщо ви захочете цього. У другій половині дня можуть відбутися події, які змусять вас змінити плани, і ви будете дуже раді.

Рак

Відповідальний та важливий день. Багато Раків приймають рішення, які започаткують великі зміни в їхньому житті. Змінюються стосунки з близькими — ви стаєте менш залежними, волієте діяти самостійно, ні з ким не радившись. Зараз це може стати причиною розбіжностей, але трохи пізніше все владнається.

Сприятливий день для розважальних подорожей, відвідування світських заходів. Ви налаштовані трохи легковажніше, ніж зазвичай, але знову набуваєте серйозності, коли справа стосується грошей. Усі покупки будуть обдуманими та вдалими, всі капіталовкладення — вигідними.

Лев

Будьте обережнішими — це непростий день, що вимагає серйозного ставлення до будь-яких справ, навіть найнезначніших. Намагайтеся обмірковувати кожен свій крок, не покладайтеся на успіх і уникайте ризику. Дуже корисними будуть поради представників старшого покоління.

Можливі труднощі у особистих відносинах, розбіжності з коханою людиною. Не довіряйте чуткам і пліткам, перевіряйте будь-яку інформацію, що надходить: є небезпека, що хтось спеціально намагається ввести вас в оману. Небажано вирішувати юридичні питання, мати справу з адвокатами та нотаріусами.

Діва

Намагайтеся не привертати до себе зайвої уваги і не робити нічого важливого. Це один із тих днів, коли чим менше ви робите, тим краще для вас. Буде нагода добре відпочити, відновити сили, приємно провести час — так скористайтеся нею.

Спілкування з близькими вимагає стриманості та терпіння. Намагайтеся не говорити зайвого: ваші висловлювання можуть здатися різкими, а жарти — образливими. Можна робити невеликі покупки, а ось великі покупки краще відкласти. Не ризикуйте ні своїми, ні чужими справами.

Терези

Непростий, суперечливий день. Події розвиваються не зовсім так, як ви очікували, і доводиться не лише змінювати плани, а й відмовлятися від якихось найбільш приємних для вас справ. Не обов'язково плисти за течією: якщо ви проявите ініціативу, то зможете змінити ситуацію, а заразом знайдете нових союзників.

Друга половина дня — сприятливий період для різноманітних експериментів, пошуку нестандартних рішень. У цей час інтуїція представників знака буде особливо гострою, і завдяки їй Терези напевно досягнуть поставленої мети.

Скорпіон

Будьте серйозні. Від вчинків, які ви здійсните (або не вчините) цього дня, залежатиме подальший розвиток подій. Намагайтеся уникати конфліктів. Сьогодні вони можуть спалахувати через дрібниці, і особливо важко буде порозумітися саме з тими людьми, яких ви раніше розуміли з півслова.

Не поспішайте ділитися своїми секретами, намагайтеся не обговорювати справи, які вам особливо важливі. Фінансові та майнові питання слід вирішувати самостійно. Тут, на жаль, нікому не можна довіряти.

Стрілець

День складається виключно вдало, і в основному тому, що ви намагаєтеся провести час з користю, знайти застосування своїм талантам та здібностям, довести до кінця справи, які розпочали раніше. Практичний підхід — саме те, що потрібне. Ви не витаєте у хмарах, не будуєте повітряних замків, нікому не дозволяєте водити вас за ніс.

Сприятливий день для важливих розмов (насамперед телефонних), обговорення важливих питань. Буде можливість вчасно отримати потрібну інформацію, поспілкуватися з людьми, які можуть допомогти у здійсненні ваших планів, та справити на них сприятливе враження.

Козоріг

Відмінний день, який подарує масу приємних сюрпризів і дасть безліч приводів для радості. Можна займатися творчістю чи просто якимись незвичайними та цікавими справами, пробувати свої сили на новій ниві. День підходить для активного відпочинку та невеликих поїздок.

Зростає інтерес до культури та мистецтва, відвідування театру, концертної зали, музею подарує багато позитивних емоцій. Сприятливий день для покупки. Можна придбати меблі, предмети інтер'єру, антикваріат — смак вас не підведе.

Водолій

День складний, але у ваших силах зробити його простішим та кращим. Важливо враховувати інтереси та бажання інших людей, прислухатися до чужої думки. Намагайтеся уникати конфліктів — якщо вони все ж таки виникнуть, то започаткують низку труднощів. Можливі незаплановані витрати.

Це слушний день для того, щоб подумати про минуле, проаналізувати свої помилки, подумати, як можна змінити свою поведінку, щоб досягати кращих результатів. Другу половину дня варто присвятити спілкуванню з близькими — це буде корисно і приємно.

Риби

Дуже вдалий день, у вас є шанс досягти найважливіших своїх цілей. Буде шанс порозумітися з людьми, з якими раніше не вдавалося порозумітися. Розбіжності та суперечки з близькими залишаться у минулому, спілкування з коханою людиною подарує багато позитивних емоцій. Ви знайдете спосіб порадувати тих, хто вам дорогий.

У багатьох Риб з'являються цікаві ідеї, у здійсненні яких із задоволенням допомагають і старі, і нові знайомі. Будьте особливо уважними і обережними, якщо доведеться займатися оформленням документів: навіть дрібна помилка може все зіпсувати.

Також не варто забувати, що 2 травня — день Металевої Мавпи (іноді на Сході його називають «день Мавпи-Модниці»), пише «Метеопрог».

Вважається, що Мавпа-Модниця (Металева Мавпа) — надзвичайно обдарована істота. Вона досягає успіху в усьому, за що береться. Тому у цей день добре братися за складні, а надто — неможливі, на думку інших, справи. Все вдасться.

Мавпа для досягнення своїх цілей використовує всі засоби, навіть не надто законні методи. З точки зору Мавпи, вона все робить правильно, але буде непоганим ставити себе на місце інших й прикидати, чи все нормально.

З Мавпою цікаво спілкуватися, вона гарно вміє розповідати різні історії. Тому якщо на роботі заплановані важливі переговори, на них обов'язково треба відправляти людину, яка народилася у рік Мавпи — вона доб'ється успіху обов'язково.

«Сьогодні займіться творчими справами — енергія дня максимально цьому сприяє. Не закохуйтеся сьогодні. Об'єкт вашої симпатії тільки на вигляд такий ідеальний та привабливий. Почекайте кілька днів і перевірте, як він виглядатиме під впливом інших енергетик різних знаків», — радять знавці Східної астрології.

А для того, щоб все у житті відбувалось за наміченим планом, варто враховувати час та дні, на коли планувати ті чи інші справи. У травні є кілька днів, коли успіхи у коханні та роботі гарантовані Всесвітом.

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