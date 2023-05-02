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Актор Костянтин Войтенко після розлучення закрутив новий роман

15:30 2 травня 2023
Костянтин Войтенко з новою дівчиною

Популярний український актор театру та кіно («Будиночок на щастя», «Коли ми вдома») Костянтин Войтенко, який у жовтні минулого року розлучився з дружиною, закрутив новий роман. Зірка серіалів показав романтичні фото зі своєю дівчиною — українською дизайнеркою Наталією Камінською.

Разом закохані поїхали до Кам'янця-Подільського та зробили романтичну фотосесію.

«Приїхати до Кам'янця-Подільського до своїх друзів на відкриття! Зустріти найкращого фотографа! Зробити фотосесію за три хвилини! Бути щасливими з Наталією Камінською», — написав Войтенко.

Нагадаємо, з колишньою дружиною Валентиною Войтенко прожив сім років, у них є донька Емілія. Наразі, вони проживають за кордоном, куди виїхали через війну.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що телеведучий Володимир Остапчук з новою обраницею натякнули на весілля.

Фото: instagram.com/constantine.voytenco

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