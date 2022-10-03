«Час прощатися»: актор Костянтин Войтенко розлучився з дружиною

Популярний український актор театру та кіно Костянтин Войтенко («Будиночок на щастя», «Коли ми вдома»), який брав участь у минулому сезону шоу «Танці з зірками», розлучився з дружиною. Про це Валентина Войтенко повідомила на своїй сторінці в Інстаграм і заявила, що повертає своє дівоче прізвище.

Ще під час участі в танцювальному проекті актор не приховував, що у них з дружиною виникла криза у стосунках, вони навіть роз’їхалися на певний час. Але вони намагалися вберегти сім’ю, знову почали жити разом. Але бути разом Костянтин та Валентина довго не змогли.

«Я повертаю своє дівоче прізвище — Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну», — розповіла Валентина.

Костянтин поки розлучення не коментує.

Нагадаємо, актор одружився у серпні 2015 року. Разом вони виховують доньку Емілію, яка народилася у грудні 2016 року.

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